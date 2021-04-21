Оккупанты за сутки девять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Потерь среди военных нет.

Оккупанты за сутки девять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

За прошедшие сутки, 20 апреля, было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня на Донбассе со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В частности, недалеко от поселка Пивденне противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра. В пригороде Старогнатовки враг совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи населенных пунктов Золотое-4 на Луганщине и Водяное, что в Донецкой области, роSSийские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди наших защитников за минувшие сутки нет.

По состоянию на 7:00 утра 21 апреля зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны оккупантов. В частности, вблизи населенных пунктов Пески и Пивденне враг открывал огонь из минометов 120-го калибра.

Вблизи поселка Первомайское противник открывал огонь из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не хочет эскалации насилия на Донбассе, но готова защищать себя в случае нападения. В своем обращении Зеленский также предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.

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