Оккупанты за сутки девять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Потерь среди военных нет.
За прошедшие сутки, 20 апреля, было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня на Донбассе со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В частности, недалеко от поселка Пивденне противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра. В пригороде Старогнатовки враг совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи населенных пунктов Золотое-4 на Луганщине и Водяное, что в Донецкой области, роSSийские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Боевых потерь среди наших защитников за минувшие сутки нет.
По состоянию на 7:00 утра 21 апреля зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны оккупантов. В частности, вблизи населенных пунктов Пески и Пивденне враг открывал огонь из минометов 120-го калибра.
Вблизи поселка Первомайское противник открывал огонь из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не хочет эскалации насилия на Донбассе, но готова защищать себя в случае нападения. В своем обращении Зеленский также предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.