Министр здравоохранения Максим Степанов подписал приказ о регистрации в Украине вакцины AstraZeneca корейского производства. Этот препарат ожидается в рамках инициативы COVAX.

На своей странице в Facebook министр добавил, что партию из 367 тысяч доз используют как для прививки первой дозой, так и для завершения вакцинации тех, кто ранее получил AstraZeneca индийского производства (CoviShield).

"Напоминаю, что вакцины AstraZeneca и CoviShield абсолютно идентичны, а это значит, что манипуляции скептиков относительно угрозы второй дозы прививки так и останутся манипуляциями", - заявил Степанов.

Вакцины регистрируются Государственным экспертным центром министерства здравоохранения. Вчера заместитель Степанова, главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил в комментарии LB.ua, что корейская AstraZeneca ожидается 22 апреля, хотя она не была зарегистрирована в Украине. Если бы регистрация не состоялась вовремя, то поставку бы отсрочили.

Из 367 тысяч доз, которые на днях прибудут в Украину, 15 тыс. отложат на повторную вакцинацию тех, кто получил одну прививку. Рекомендуемый интервал между двумя вакцинами AstraZeneca составляет три месяца.

Партию вакцин, по словам Ляшко, хотят использовать за два-три дня, "чтобы показать всем способности системы здравоохранения. Потому что когда я говорю, что мы готовы и можем делать 90-100 тысяч минимум за день, в это не верится, потому что мы делаем по 14-20 тысяч".

Подробно о том, как происходит иммунизация от ковида в Украине, кто и где может это сделать и сколько ждать своей очереди, читайте в материале LB.ua "10 питань про вакцинацію від коронавірусу: кого, чим і як зараз щеплюватимуть?".