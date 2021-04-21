Степанов подписал приказ о регистрации в Украине вакцины AstraZeneca корейского производства

Самолет с препаратом ожидается вечером 22 апреля.

Степанов подписал приказ о регистрации в Украине вакцины AstraZeneca корейского производства
Фото: Макс Требухов

Министр здравоохранения Максим Степанов подписал приказ о регистрации в Украине вакцины AstraZeneca корейского производства. Этот препарат ожидается в рамках инициативы COVAX.

На своей странице в Facebook министр добавил, что партию из 367 тысяч доз используют как для прививки первой дозой, так и для завершения вакцинации тех, кто ранее получил AstraZeneca индийского производства (CoviShield).

"Напоминаю, что вакцины AstraZeneca и CoviShield абсолютно идентичны, а это значит, что манипуляции скептиков относительно угрозы второй дозы прививки так и останутся манипуляциями", - заявил Степанов.

Вакцины регистрируются Государственным экспертным центром министерства здравоохранения. Вчера заместитель Степанова, главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил в комментарии LB.ua, что корейская AstraZeneca ожидается 22 апреля, хотя она не была зарегистрирована в Украине. Если бы регистрация не состоялась вовремя, то поставку бы отсрочили.

Из 367 тысяч доз, которые на днях прибудут в Украину, 15 тыс. отложат на повторную вакцинацию тех, кто получил одну прививку. Рекомендуемый интервал между двумя вакцинами AstraZeneca составляет три месяца.

Партию вакцин, по словам Ляшко, хотят использовать за два-три дня, "чтобы показать всем способности системы здравоохранения. Потому что когда я говорю, что мы готовы и можем делать 90-100 тысяч минимум за день, в это не верится, потому что мы делаем по 14-20 тысяч".

Подробно о том, как происходит иммунизация от ковида в Украине, кто и где может это сделать и сколько ждать своей очереди, читайте в материале LB.ua "10 питань про вакцинацію від коронавірусу: кого, чим і як зараз щеплюватимуть?".



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Донецке готовят бомбоубежища, админздания закладывают мешками с песком, - СМИВ Донецке готовят бомбоубежища, админздания закладывают мешками с песком, - СМИ
В Украине появится новый государственный праздникВ Украине появится новый государственный праздник
В Португалии расформировали государственный орган после скандала со смертью украинца в аэропортуВ Португалии расформировали государственный орган после скандала со смертью украинца в аэропорту
"Голос" привлек предпринимателей к финализации антикризисного плана для экономики, - Рудик"Голос" привлек предпринимателей к финализации антикризисного плана для экономики, - Рудик
Зеленский: Украина не пойдет в наступление на Донбассе, и защита РоSSии там не нужнаЗеленский: Украина не пойдет в наступление на Донбассе, и защита РоSSии там не нужна
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский подписал закон о призыве резервистов в особый периодЗеленский подписал закон о призыве резервистов в особый период
Ляшко пообещал, что все вакцинированные первой дозой AstraZeneca получат вторую корейского производстваЛяшко пообещал, что все вакцинированные первой дозой AstraZeneca получат вторую корейского производства
Минздрав в ближайшие дни ожидает 367 тыс. доз вакцины AstraZeneca из Кореи и планирует использовать их за 2-3 сутокМинздрав в ближайшие дни ожидает 367 тыс. доз вакцины AstraZeneca из Кореи и планирует использовать их за 2-3 суток
Порошенко в разговоре с Туском призвал европейских партнеров усилить санкции против РоSSии и поддержать предоставление Украине ППорошенко в разговоре с Туском призвал европейских партнеров усилить санкции против РоSSии и поддержать предоставление Украине П
Зеленский призвал создать в Украине современную лабораторию по разработке вакцин и лекарствЗеленский призвал создать в Украине современную лабораторию по разработке вакцин и лекарств
СБУ предупреждает граждан о масштабных антитеррористических учениях по всей УкраинеСБУ предупреждает граждан о масштабных антитеррористических учениях по всей Украине
Степанову в Раду принесли две гвоздикиСтепанову в Раду принесли две гвоздики
Разумков не видит оснований для введения в Украине военного положенияРазумков не видит оснований для введения в Украине военного положения
Зеленский подписал закон об электронных паспортахЗеленский подписал закон об электронных паспортах
В Украине отменили запрет для гомосексуальных людей быть донорами кровиВ Украине отменили запрет для гомосексуальных людей быть донорами крови
Последние новости
Подгружаем последние новости