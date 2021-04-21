Суд присяжных в США признал экс-полицейского Шовина виновным в убийстве Джорджа Флойда

Президент Байден приветствовал решение суда и позвонил семье погибшего.

Суд присяжных в Миннеаполисе, штат Миннесота, признал бывшего полицейского, 45-летнего Дерека Шовина, виновным по всем трем пунктам обвинения в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда в мае прошлого года.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Присяжные объявили вердикт после 10 часов обсуждений. После объявления на экс-полицейского надели наручники и отправили в тюрьму, где он будет ожидать приговора.

Суд, где объявляли решение, находился под усиленной охраной. Собравшиеся у здания приветствовали вердикт возгласами.

Президент США Джо Байден также приветствовал решение присяжных и призвал противостоять "системному расизму и расовому неравенству, которые существуют в полиции и системе уголовного судопроизводства". Байден также позвонил семье Флойда.

Стороны обвинения и защиты в течение трех недель предлагали присяжным свои версии причин смерти Джорджа Флойда во время его ареста полицейскими. Прокуроры использовали как основное доказательство видеозапись задержания, во время которого Шовин держит колено на шее Флойда, который лежит на земле и не двигается.

Эрик Нельсон, адвокат Шовина, настаивал на том, что причиной смерти стало сердечно-сосудистое заболевание, которым страдал Флойд, и наличие в его организме наркотиков в момент задержания. Действия полицейских, по его словам, были оправданы, поскольку Флойд активно сопротивлялся при аресте.

Напомним, афроамериканец Джордж Флойд погиб в Миннеаполисе в мае 2020 года во время задержания. После смерти темнокожего мужчины в Миннесоте начались акции протеста и беспорядки. Сначала в Миннеаполисе ввели режим ЧС, затем мэр города установил с вечера пятницы комендантский час. Президент Дональд Трамп направил в штат Миннесота войска национальной гвардии.

В марте 2021 года городской совет Миннеаполиса единогласно поддержал выплату 27 миллионов долларов семье Джорджа Флойда.

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