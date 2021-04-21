Украина не хочет войны, но готова к ней, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Украина не хочет эскалации насилия на Донбассе, но готова защищать себя в случае нападения.

Об этом он заявил в ходе видеообращения, опубликованного Офисом президента.

Он напомнил, что РоSSия под предлогом военных учений стягивает к украинским границам свои войска.

"Означает ли это, что эскалация неизбежна? Нет. Хочет ли войны Украина? Нет. Но готова ли она к ней? Да. Перестанет ли Украина бороться за мир дипломатическим путем? Никогда. Будет ли Украина в случае чего себя защищать? Всегда. Наш принцип прост: Украина не начинает войну первой. Но Украина всегда стоит до последнего", - сказал Зеленский.

Он также обратился к международным лидерам.

"Понимаете ли вы, что Украине, а вместе с ней и всему миру, который верит в силу и непоколебимость международного права, может понадобиться значительно, значительно больше, чем дипломатическая обеспокоенность? Всем нам может понадобиться решительность. Готов ли мир к решению сложных задач? Перестанет ли он в случае широкомасштабной агрессии со стороны РоSSийской Федерации прятаться от неприятных вопросов?" - сказал Зеленский.