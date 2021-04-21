СБУ обнаружила на Луганщине схрон с боеприпасами диверсанта "ЛНР"
Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.
Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области тайный арсенал с оружием и боеприпасами диверсанта незаконных вооруженных формирований, который находится в розыске.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Тайники были оборудованы в хозяйственном помещении и дворе частного дома в городе Приволье.
"По оперативным данным, злоумышленник оборудовал схрон в 2014 году во время боевых действий в районе Приволья и Лисичанска. Находясь в составе вражеской диверсионно-разведывательной группы, он принимал активное участие в вооруженном противостоянии силам АТО", - говорится в сообщении.
В тайниках сотрудники СБУ, среди прочего, обнаружили 60 гранатометных выстрелов, 2 реактивные противотанковые гранаты РПГ-22; две противотанковые гранаты; ручную кумулятивную гранату, боевые элементы к гранатометам; большое количество патронов различного калибра.
Среди изъятого также боевые элементы противотанкового ракетного комплекса "Конкурс" - оружия, предназначенного для поражения бронированных целей, разрушения защитных фортификационных сооружений и уничтожения огневых точек.
Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.
Напомним, СБУ проверяет всю информацию, которая может представлять угрозу национальной безопасности государства, а сотрудники спецслужб переведены в режим повышенной готовности во всех регионах страны.