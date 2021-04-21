Черногория снимает ограничения на въезд для граждан Украины

Для посещения Черногории не понадобится ПЦР-тестирование.

Черногория объявила о снятии всех ограничительных мер на посещение страны в этом сезоне для граждан РоSSии, Беларуси, Украины и Северной Македонии.

Об этом в Twitter сообщил министр финансов и социальной защиты Черногории Милойко Спаич.

"С радостью сообщаем вам, что для посещения Черногории в туристический сезон 2021 года для граждан РоSSийской Федерации, Белоруссии, Украины и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры, в том числе ПЦР-тестирование", - написал Милойко Спаич.

Рады сообщить вам,что для посещения Черногории в туристический сезон 2021,для граждан РоSSийской Федерации,Республики Беларуссии,Украины и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры,в том числе ПЦР тестирование. pic.twitter.com/PJCagyZn5T — Milojko Spaji? (@MickeySpajic) April 20, 2021

Напомним, в начале марта президент Черногории Мило Джуканович призвал правительство страны закрыть границы и ввести строгие ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.