Госдеп просит американцев воздержаться от поездок в Украину

Причиной стал очень высокий уровень заболеваемости COVID-19 в стране.

Госдеп просит американцев воздержаться от поездок в Украину
Фото: Council on Foreign Relations

Государственный департамент рекомендует гражданам США воздержаться от поездок в Украину из-за ситуации с распространением коронавируса.

Об этом говорится в официальном сообщении, обнародованном на сайте Госдепа.

"Центры контроля и профилактики заболеваний США (CDC) обнародовали сообщение о четвертом уровне угрозы здоровью во время путешествий в Украину из-за коронавируса, указав на очень высокий уровень заболеваемости COVID-19 в стране", - говорится в сообщении.

Со своей стороны в CDC уточнили, что, учитывая текущую ситуацию в Украине, ее не рекомендуется посещать даже тем, кто прошел полный курс вакцинации против COVID-19 - из-за риска распространения различных штаммов коронавируса.

Госдеп также советует не посещать Крым в связи с роSSийской оккупацией, а также отдельные районы Донецкой и Луганской областей, где идет вооруженный конфликт.

Напомним, 18 апреля США предупредили авиакомпании об опасности полетов над Украиной и Россией из-за масштабного наращивания вооруженных сил РФ вдоль границ Украины и в оккупированном Крыму.

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