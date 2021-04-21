Госдеп просит американцев воздержаться от поездок в Украину
Причиной стал очень высокий уровень заболеваемости COVID-19 в стране.
Государственный департамент рекомендует гражданам США воздержаться от поездок в Украину из-за ситуации с распространением коронавируса.
Об этом говорится в официальном сообщении, обнародованном на сайте Госдепа.
"Центры контроля и профилактики заболеваний США (CDC) обнародовали сообщение о четвертом уровне угрозы здоровью во время путешествий в Украину из-за коронавируса, указав на очень высокий уровень заболеваемости COVID-19 в стране", - говорится в сообщении.
Со своей стороны в CDC уточнили, что, учитывая текущую ситуацию в Украине, ее не рекомендуется посещать даже тем, кто прошел полный курс вакцинации против COVID-19 - из-за риска распространения различных штаммов коронавируса.
Госдеп также советует не посещать Крым в связи с роSSийской оккупацией, а также отдельные районы Донецкой и Луганской областей, где идет вооруженный конфликт.
Напомним, 18 апреля США предупредили авиакомпании об опасности полетов над Украиной и Россией из-за масштабного наращивания вооруженных сил РФ вдоль границ Украины и в оккупированном Крыму.