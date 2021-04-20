Зеленский предложил фюреру РФ встретиться в любой точке Донбасса, где идет война

Украинский президент заявил, что бывает в Донбассе ежемесячно.

Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса, где идет война
Володимир Зеленський
Фото: Twitter

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.

Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном Офисом президента.

Президент напомнил, что на заседании политических советников "Нормандской четверки" 19 апреля прозвучало предложение встретиться на линии соприкосновения, чтобы максимально прояснить ситуацию.

"Вчера и сегодня на заседании советников "нормандской четверки", подгруппы по безопасности в ТКГ обсуждалось возобновление режима полного прекращения огня. Но несмотря на поддержку всех сторон, РФ отказалась поддержать совместное заявление. При этом прозвучало предложение встретиться на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию. А что же мне понимать? Я прекрасно все понимаю. Я каждый месяц там бываю. Господин Путин, я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война", - сказал Зеленский.

Напомним, 19 апреля состоялась встреча советников глав государств "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РоSSия) в режиме видеоконференции. В ходе встречи все стороны подтвердили свое стремление к соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Сегодня подгруппа по безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала проект Дополнения к мерам по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что численность роSSийских войск на границах с Украиной за неделю возрастет до свыше 120 тыс. военнослужащих.

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