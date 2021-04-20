РоSSийский певец Моргенштерн заявил, что боится ехать в Украину

Пока официально концерты не отменены, билеты на них есть в продаже.

РоSSийский певец Моргенштерн заявил, что боится ехать в Украину
Моргенштерн
Фото: РБК

РоSSийский рэпер Моргенштерн во время прямого эфира в Instagram признался, что ему страшно ехать в Украину.

Об этом сообщает УНН.

В начале июня у певца запланированы концерты в Киеве, Харькове и Запорожье.

"Сейчас мы вообще не поедем, там начинаются какие-то штуки прикольные и, видимо, снова будут переноситься концерты, потому что больше половины артистов уже перенесли и особенно после истории с Одессой ... Мне правда страшно банально, не буду врать, мне страшно", - сказал Моргенштерн.

Он не уточнил, о каких событиях в Одессе идет речь. Агентство УНН предполагает, что рэпера мог напугать инцидент в 2019 году. Тогда активисты принесли шины в одесский клуб, где он обматерил траур по жертвам пожара в колледже, забравшем жизни 8 людей.

Концерты Моргенштерна запланированы на 3 июня в Киеве, 4 июня - в Харькове и 6 июня - в Запорожье. Пока официально концерты не отменены, билеты на них есть в продаже. Их стоимость доходит до 4,5 тыс. гривень.

Напомним, 4 марта пограничники не пустили в Украину 50-летнюю роSSийскую актрису и фотомодель Елену Галицыну, незаконно посещавшую временно оккупированый Крым. Ей запретили въезд в Украину на три года.

Ранее запрет въезда в Украину за незаконное посещение Крыма получила заслуженная артистка РоSSии актриса театра и кино Роза Хайруллина.

1 февраля пограничники запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Россией Крыма солисту белорусской группы "Песняры" Валерию Дайнеко.

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