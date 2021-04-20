Взрывы на складах оружия в Чехии готовили шесть сотрудников роSSийского ГРУ, - Bellingcat

В подготовке взрывов на складах в Чехии в 2014 году участвовали как минимум шесть агентов Главного разведывательного управления РФ из подразделения 29155.

Об этом сообщила "Европейская правда" со ссылкой на новое расследование группы Bellingcat, опубликованное в издании Respekt.

По данным расследователей, операция проходила под личным наблюдением командира отряда генерал-полковника Андрея В. Аверьянова, который вернулся в Москву через несколько часов после взрыва в Врбетицах. В настоящее время известны лишь два события, в которых Аверьянов таким образом участвовал за пределами РоSSии.

Операция, вероятно, должна была состояться несколько ранее, но ее отложили примерно на неделю. Некоторые члены группы 29155 прибыли в Чехию через соседние страны, а также с подготовительной миссией из Швейцарии.

Первые два члена подразделения прибыли в начале 2014 года. Сначала Сергей Федотов прибыл в Прагу 26 января 2014-го, ранее Bellingcat узнали его под настоящим именем как Дениса Вячеславовича Сергеева. Он является третьим нападавшим на двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери в 2018 году.

Сергеев вернулся из Праги в Москву через неделю, 2 февраля 2014 года. Через две недели в Прагу прибыл другой член отряда 29155 Егор Гордиенко (путешествовал под прикрытием как Георгий Горшков), который пробыл там неделю и покинул страну 24 февраля 2014-го. Именно Сергеев и Гордиенко приехали в Болгарию годом позже - в то время, когда у Эмилиана Гебрева, известного болгарского торговца оружием, появились симптомы, напоминающие отравление. Позже выяснилось, что ГРУ пыталось его отравить.

Сергеев и Гордиенко в сентябре 2014 года оба вылетели из Москвы в Женеву, зарегистрировались в отеле Nash Airport Hotel и на следующее утро арендовали BMW 116i в Sixt Car Rental. Они вернули ее через пять дней с 545 км пробега. В прошлом телефон Сергеева находился в горном районе Шамони, где, как сообщают французские СМИ , западные спецслужбы обнаружили базу материально-технического снабжения подразделения 29155.

Во время операции "Врбетице" командир отряда Аверьянов использовал фиктивный паспорт, выданный на имя Андрея Оверьянова. В Европу он прилетел рейсом роSSийской компании "Аэрофлот", приземлившись в Вене 13 октября 2014. Двумя днями ранее в Австрию прибыл еще один сотрудник подразделения - Николай Ежов. Он также путешествовал под вымышленным именем - и одновременно с Ежовым агенты Анатолий Чепига и Александр Мишкин прилетели из РоSSии в Европу и приземлились в Праге. В это же время двое из отряда 29155 перебрались в Европу под настоящими именами Алексей Капинос и Евгений Калинин.

Во время пограничного контроля в аэропорту Праги Чепига и Мишкин показали свои фиктивные паспорта на имя Александра Петрова и Руслана Боширова, а их легендой была продажа спортивного питания. Об этом же роде занятий они заявили на канале Russia Today четыре года назад, когда британцы раскрыли их личности после нападения на Скрипаля, и объясняли, что ездили в Солсбери не убивать, а полюбоваться местным собором.

Информация на билетах указывает, что Чепига и Мишкин имели открытую дату обратного рейса из Чехии. Во время своего недолгого пребывания в Праге Чепига опубликовал фотографию из центра Праги в социальной сети. В то время, когда они с Мишкиным переехали в Моравию ближе к складу Врбетице и жили в гостинице Corrado в Остраве, Ежов, член отряда 29155, арендовал машину в Австрии.

Гипотеза расследователей заключается в том, что Ежов забрал Аверьянова на арендованной машине в Вене, и они оба поехали в Остраву, где встретились с Чепигой и Мишкиным, чтобы помочь им подготовиться к операции. У Аверьянова в это время был выключен мобильный телефон, он включился во второй половине дня 16 октября, то есть после взрыва в Врбетицах.

В момент взрыва Чепига и Мишкин отправлялись в Вену рейсом "Аэрофлота" в Москву. Самолет вылетел в 10:05 утра. В тот же день в Вену вернулись также Аверьянов и Ежов.

Напомним, 17 марта Чехия объявила о высылке 18 сотрудников роSSийского посольства, которые были идентифицированы как офицеры роSSийской разведки. РоSSия в ответ выслала 20 дипломатов из политического отдела посольства Чехии.

В посольстве РФ в Чехии числятся около 120 сотрудников, в посольстве Чехии - вдвое меньше, около 60 человек.

Дипломатический конфликт между двумя странами связан с тем, что Чехия назвала роSSийскую разведку виновной в подрыве склада боеприпасов в Врбетицях в 2014 году. Более того, к подрыву причастны те же оперативники, которые подозреваются в отравлении роSSийского разведчика-перебежчика Сергея Скрипаля. Анатолий Чепига (Руслан Боширов) в Чехии работал под именем Руслан Табаров, а Александр Мишкин (Александр Петров) - под именем Николай Попа.