Власти Индии объявили о второй волне коронавируса

Премьер-министр отметил, что в этом году страна лучше подготовилась к борьбе с COVID-19.

Власти Индии объявили о второй волне коронавируса
Фото: twitter.com/SabraNoordeen

Власти Индии заявили о начале второй волны коронавируса в стране. Количество новых случаев стремительно продолжает расти уже более 40 дней.

Об этом в видеообращении заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

"Мы сталкиваемся со второй волной COVID-19. Я понимаю вашу боль и выражаю соболезнования семьям, которые потеряли своих близких из-за ковида", - сказал Моди.

При этом премьер отметил, что в этом году страна лучше подготовилась к борьбе с COVID-19.

"В прошлом году у нас не было лабораторий, комплектов для производства средств индивидуальной защиты, мало знаний о том, как бороться с пандемией. Сейчас у нас есть значительные запасы ... Совместными усилиями мы можем преодолеть тяжелую ситуацию", - отметил Моди.

Он отметил, что Индия развернула самую большую в мире программу вакцинации от коронавируса. Прививки уже сделали более 120 миллионов человек, а с 1 мая вакцина будет доступна всем людям старше 18 лет.

Напомним, по состоянию на 12 апреля Индия оказалась на второй позиции в мире по количеству случаев ковида после Бразилии.

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