Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел переговоры с руководителем Бюро национальной безопасности Польши Павлом Солохом.

Об этом сообщила пресс-служба СНБО.

Отмечается, что стороны обсудили текущую ситуацию с безопасностью в регионе, особое внимание уделив вопросу эскалации гибридной агрессии РФ и обострению на линии разграничения на Востоке Украины и ситуации в оккупированном Крыму.

Данилов отметил, что за последнее время РФ накопила большое количество войска на границе с Украиной для провоцирования Украины и ее партнеров. По его словам, военная группировка вблизи границ Украины на северо-восточном направлении насчитывает десятки тысяч военнослужащих.

"Мы мониторим ситуацию круглосуточно и разрабатываем различные сценарии реагирования", - подчеркнул секретарь СНБО, добавив, что "украинская армия образца 2014 и 2021 - это совершенно разные армии, и наше войско готово дать отпор стране-агрессору".

Данилов также отметил важность консолидации усилий с нашими стратегическими партнерами для эффективного противодействия государству-агрессору.

"Мы ценим помощь стран-членов НАТО, в частности, Польши , и надеемся на дальнейшее углубление сотрудничества", - сказал он.

Секретарь СНБО пригласил руководителя БНБ Польши посетить Киев для более углубленного обсуждения вопросов сотрудничества между вопросами безопасности ведомствами двух стран.

В свою очередь Солох заверил в непоколебимой поддержке Польшей суверенитета и территориальной целостности Украины, подчеркнув, что "РоSSия несет ответственность за повышение напряжения", и польская сторона продолжает осуждать позицию РФ на международных площадках.

Он также отметил, что украинско-польские отношения - "это не только общий интерес, но и отношения дружбы", и выразил заинтересованность в проведении двусторонней встречи в ближайшее время.

Напомним, ранее сообщалось, что СНБО готовит решение о ключевых мерах на пути интеграции Украины в НАТО.

В начале апреля главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что роSSийская агрессия убедила украинцев в необходимости вступления в Североатлантический альянс. Президент Владимир Зеленский также отметил, что рассчитывает на поддержку союзников относительно предоставления Украине ПДЧ в НАТО.

В стратегии развития НАТО до 2030 года отражено намерение укреплять партнерство со странами-соседями, а также с близкими по духу демократическими странами мира.