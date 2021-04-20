?ТКГ согласовала проект Дополнения к мероприятиям по соблюдению режима прекращения огня на Донбассе

В настоящее время стороны прошли первое чтение в полном объеме.

Подгруппа по безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала проект Дополнения к мероприятиям по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.

Об этом сообщила украинская делегация ТКГ.

"Во время сегодняшнего заседания подгруппы по безопасности ТКГ сторонам удалось существенно продвинуться в вопросах согласования Дополнения к мероприятиям по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. За основу был взят украинский проект Дополнения", - говорится в сообщении.

В настоящее время стороны прошли первое чтение в полном объеме, попунктно. Дату следующей встречи (для второго чтения) определят представители ОБСЕ . Не исключено, что заседание состоится еще до конца этой недели.

"Есть надежда, что на следующее заседание ТКГ на уровне глав делегаций (28 апреля) документ, устанавливающий дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня, будет представлен в полностью согласованном варианте", - отметили в контактной группе.

Напомним, по результатам очередного заседания ТКГ на уровне глав делегаций 31 марта достичь согласия о прекращении огня на Донбассе не удалось.

Позже ТКГ подтвердила необходимость полного прекращения огня на востоке Украины.