Кулеба: роSSийские войска продолжают прибывать к границам Украины

Кроме военнослужащих, РФ стягивает десантников в Крыму, системы радиоэлектронной борьбы и баллистические ракеты.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что численность роSSийских войск на границах с Украиной за неделю возрастет до более чем 120 тыс. военнослужащих.

Об этом он заявил во время онлайн-брифинга для иностранных СМИ , передает УНИАН.

Кулеба отметил, что на протяжении последних недель роSSийские войска продолжают прибывать к границам Украины и размещаются там в непосредственной близости от границы с северо-востока, востока и юга.

"Примерно через неделю ожидается, что их численность в соединенных силах возрастет до более 120 тыс. военнослужащих. Это не значит, что они прекратят наращивать силы в таком количестве", - подчеркнул глава МИД .

Он отметил, что большую озабоченность вызывает тот факт, что РоSSия стягивает не только военнослужащих, но и десантников в Крыму, системы радиоэлектронной борьбы для подавления систем коммуникации на всей территории Украины и баллистические ракеты.

Также Кулеба добавил, что есть четкие сигналы о размещении Россией "других потенциально наступательных возможностей".