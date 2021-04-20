Google в рамках проекта Arts & Culture указал борщ как "русское блюдо"

Министр культуры Украины отметил, что в РФ в очередной раз пытаются присвоить наше национальное блюдо.

Google в рамках проекта Arts & Culture указал борщ как "русское блюдо"
Фото: Мінкультури

На странице проекта Google Arts&Culture появился список 10 традиционных русских блюд, которые "вошли в историю" .

Рейтинг опубликован на сайте Google Arts&Culture.

В списке также - винегрет, салат "Оливье", сырники, пельмени, гречневая каша, шашлык и другие блюда. Пятое место в рейтинге занял украинский борщ.

"История борща уходит в глубину веков, но в двадцатом веке этот сытный суп стал основным блюдом нескольких стран, включая РоSSию. Рецептурные справочники обогатились такими вариациями, как борщ украинский (с толченым салом с чесноком), московский (с мясным набором - отварной говядиной, ветчиной и сосисками) и даже флотский (с красным перцем и копченой свининой)", - говорится в описании блюда.

Министр культурі Украині Александр Ткаченко отреагировал на это и отметил, что в РФ в очередной раз пытаются присвоить наше национальное блюдо.

"Поговорим снова о борще. В РФ в очередной раз пытаются присвоить наше национальное блюдо. На платформе Google Arts & Culture запустили проект под названием «Раскуси РоSSию». В частности там представлены Топ-10, как они это называют, «русских блюд, вошедших в историю». Среди исконных русских блюд и украинский борщ. Опять выдают желаемое за действительное. Еще «Раскуси РоSSию» предлагает иностранцам отправиться в гастрономический тур по РоSSии. Интересно, а будут ли туры в захваченную Южную Осетию за пирогами, или в аннексированный Крым - за блюдами преследуемых крымских татар, или в захваченную часть Донецкой и Луганской областей, где варят прекрасный борщ?" - написал Ткаченко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что борщ - это этническое украинское блюдо.

"Министерство культуры и информационной политики противостоит всем фейкам о «достижениях» россиян, когда они пытаются у нас их украсть. Именно поэтому «культура приготовления украинского борща» представлена нами на рассмотрение как нематериальное наследие ЮНЕСКО. Уверен, мир признает наше национальное блюдо. Сколько интернет-страниц с рекламой борща ни создавай, все равно русским он не будет!" - добавил министр культуры Украины.

Напомним, украинский борщ в этом году попал на третье место в списке 20-ти наилучших супов CNN Travel.

Ранее инспекторы Мишлен "приписали" борщ к русской традиционной кухне. Впоследствии Мишлен по просьбе украинского посольства во Франции исправил свой релиз.

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