Министр обороны на фоне роSSийской эскалации встретился с и.о. посла США

Таран поблагодарил за усилия США по сдерживанию роSSийской агрессии.

Министр обороны на фоне роSSийской эскалации встретился с и.о. посла США
Фото: mil.gov.ua

Министр обороны Андрей Таран на фоне роSSийской эскалации на границе встретился с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин.

Об этом сообщается на сайте Минобороны Украины.

Таран рассказал Квин о развитии ситуации на временно оккупированных территориях Украины и у границ и поблагодарил ее за роль США в противодействии агрессивной политике РоSSийской Федерации.

"Мы еще раз обращаем внимание на нежелание РоSSийской Федерации выполнять ранее достигнутые договоренности и придерживаться курса мирного урегулирования конфликта. Нам важно чувствовать, что международное сообщество консолидировано и единодушно в поддержке Украины. Спасибо США за лидирующую роль в этом процессе", - сказал Таран.

Со своей стороны Квин подчеркнула, что Вашингтон поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и не признает законности оккупации Крыма.

Таран и Квин также говорили о поддержке со стороны США в наращивании возможностей Вооруженных Сил Украины и оборонной реформе по стандартам НАТО.

Пресс-служба посольства США сообщила об этой встрече короче: "Сегодня произошел важный разговор с министром Тараном относительно американо-украинского оборонного сотрудничества. Мы приветствуем сдержанность Украины перед лицом провокационных действий и риторики РоSSии".

Напомним, что в марте 2021 года РоSSия начала стягивать к границам Украины войска (по оценкам Евросоюза - до 100 тысяч человек). В частности, роSSийские войска стали лагерем в Воронежской области, которая не граничит с оккупированными районами Луганской или Донецкой областей.

Все украинские высокопоставленные должностные лица, начиная с президента Владимира Зеленского, заявили, что Украина не планирует военных действий на Донбассе, которые могли бы стать основанием для роSSийского вторжения.

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