Чиновника Миграционной службы задержали при получении $9 тыс. взятки

Начальник отдела за деньги обещал оформление вида на жительство в Украине.

Правоохранители уличили и задержали начальника отдела Центрального межрегионального управления Государственной миграционной службы в городе Киеве на получении неправомерной выгоды от гражданина Ирака.

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным следствия, чиновник, злоупотребляя служебным положением, требовал 9000 долларов США за беспрепятственное оформление вида на жительство в Украине трем гражданкам Ливанской Республики.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

В ходе расследования задокументировано несколько фактов получения чиновником взятки. Во время передачи очередного транша в размере 3000 долларов США он был задержан "на горячем".

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Сейчас решается вопрос сообщения задержанному о подозрении и избрания ему меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее россиянин предлагал украинским пограничникам взятку, чтобы попасть в страну.

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