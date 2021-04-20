Оккупанты на Донбассе уточняют списки местных жителей, которых будут принудительно призывать "на службу"

"Командование" роSSийских оккупационных войск на Донбассе 20 апреля усиливает меры по вербовке местного населения на военную службу.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Так называемые "военные комиссариаты" на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях обязаны в течение 10 дней уточнить списки и наличие лиц, которые будут призываться принудительно.

Также, отмечается постоянное увеличение небоевых потерь среди личного состава в подразделениях противника.

"На прошлой неделе количество небоевых потерь среди роSSийских наемников составило: безвозвратных - 7, санитарных - 16. Используя распространение фейковых сообщений и беспочвенных обвинений в роSSийских и местных СМИ , оккупанты пытаются переложить ответственность за гибель и ранения наемников на Вооруженные Силы Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале апреля боевики "ДНР" и "ЛНР" объявили "призыв" на военную службу. До этого времени служба в незаконных вооруженных формированиях велась по контракту.

Также стало известно, что боевики минируют населенные пункты на востоке Украины роSSийскими боеприпасами.