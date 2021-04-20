Меркель в ПАСЕ призвала к диалогу с РоSSией

Канцлер ответила на вопросы о "Северном потоке", Навальном и Путине-убийце.

Меркель в ПАСЕ призвала к диалогу с Россией
Фото: twitter.com/GermanyCoE

Канцлер Германии Ангела Меркель во вторник выступила на весенней сессии ПАСЕ.

Во время разговора с депутатами из европейских стран она сказала, что политика РоSSии в отношении Украины и преследование оппозиционера Алексея Навального портят отношения между Европой и Россией. В то же время она сказала, что нужно сохранять площадку для диалога с РФ.

"У нас много конфликтов с Россией. Но я остаюсь тем человеком, который постоянно повторяет: мы должны разговаривать друг с другом. Мы должны продолжать диалог", - цитирует Меркель "Немецкая волна".

Польский депутат, глава политической группы "Европейской народной партии" в ПАСЕ Александр Почей спросил Меркель, почему Германия продолжает участвовать в строительстве газопровода "Северный поток - 2" и "не говорит с Россией единым с Европой голосом".

Меркель ответила, что Германия всегда выступала за то, чтобы Украина сохраняла роль страны-транзитера газа в Евросоюз.

"Я знаю, что вокруг "Северного потока - 2" есть много противоречивых взглядов, в частности, я знаю, как относятся к этому вопросу многие страны-члены ПАСЕ. Но я хотела бы подчеркнуть, что газ, который еще не пошел по "Северному потоку - 2", но уже идет по "Северному потоку - 1", не хуже газа, идущего через Украину, и транспортируемого газа из РоSSии через Турцию", - сказала Меркель.

По ее словам, из-за того, что многие смотрят на этот вопрос иначе, вокруг "Северного потока - 2" развернулась политическая борьба и дискуссия по поводу того, "как далеко мы должны заходить в вопросах торговли с Россией, в частности в энергетике".

"Здесь Германия выступила за строительство "Северного потока - 2", - подчеркнула канцлер.

В то же время Меркель отметила, что в Берлине обеспокоены состоянием здоровья и дальнейшей судьбой Навального и "пытаются применить рычаги давления" на роSSийские власти в этих вопросах. Кроме этого, она напомнила, что Евросоюз ввел санкции против РоSSии в связи с делом Навального, незаконной аннексией Крыма и участием РФ в войне на территории Украины. По ее мнению, это и является проявлением европейского единства относительно политики роSSийских властей.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко попросил Меркель ответить на вопрос, считает ли она Владимира Путина убийцей. И хотя председательствующий на сессии президент ПАСЕ Рик Дамс сделал по этому поводу замечание и попросил Гончаренко воздержаться от оскорблений в сессионном зале, канцлер на этот вопрос ответила.

"О Владимире Путине, скажу так, что когда речь идет о критике в его адрес, я ее не скрываю и выражаю в личных разговорах", - сказала Меркель, добавив, что, в частности, критикует роSSийского президента по поводу соблюдения прав человека в РоSSии.

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