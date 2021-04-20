В "Слуге народа" подготовили проект заявления о разрыве дипломатических отношений с Россией

"Украина не имеет другого выбора, чем воспринимать действия РоSSии, как реальную подготовку к расширению вооруженной агрессии или масштабной военной провокации".

Депутаты фракции "Слуга народа" подготовили обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой разорвать дипломатические отношения с РоSSийской Федерацией.

Проект заявления опубликовал экс-глава комиссии Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко, а также депутат фракции Лиза Богуцкая.

Депутаты отмечают искусственно созданное РоSSийской Федерацией напряжение вдоль государственной границы Украины. Они выражают поддержку усилиям президента Зеленского найти дипломатическое решение ситуации и благодарность - международным посредникам за поддержку.

"Вместе с тем, вопреки всякой логике, морали и заботе о своем народе роSSийские власти вместо изменения пагубного для нее внешнеполитического курса, выбирает конфронтацию, давление и запугивание. РФ существенно обострила отношения с теми государствами, объединениями и международными организациями, которые традиционно активно и действенно поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины - ЕС , НАТО и, прежде всего, Соединенными Штатами Америки", - говорится в заявлении.

Депутаты отмечают, что в сложившейся ситуации Украина не имеет другого выбора, чем воспринимать действия РоSSии, как реальную подготовку к расширению вооруженной агрессии или масштабной военной провокации против нашего государства.

"Поддерживая активные дипломатические усилия президента Украины, направленные на обеспечение международной поддержки Украины и дипломатического давления на РФ с целью недопущения реализации кровавого и трагического сценария, мы призываем украинскую власть активизировать деятельность, направленную на подготовку страны к обороне. С этой целью предлагаем безотлагательно провести заседание Верховной Рады с участием президента, Кабинета министров, руководителей спецслужб для обсуждения всего комплекса мер по укреплению безопасности и обороны нашего государства, учитывая военные приготовления РФ и применение этой страной угрозы силой против нашей страны", - говорится в документе.

"Призываем президента Украины - Верховного главнокомандующего ВСУ - разорвать дипломатические отношения с РоSSийской Федерацией, а также внести на рассмотрение Верховной Рады проект Закона Украины «О территориальной обороне», провести призыв резервистов в ВСУ и заблаговременно начать проведение мероприятий по мобилизации", - отмечают депутаты.

По информации источников LB.ua во фракции, пока проект заявления поддерживают 30-40 парламентариев. Этот проект хотят обсудить на заседании фракции в четверг, 22 апреля, поскольку, по словам собеседника, "такие заявления необходимо согласовывать с президентом и с МИД ".

Напомним, в четверг, 22 апреля, "Слуга народа" проведет заседание для обсуждения "проблем с депутатами" и встречи с кандидатом на должность министра энергетики.