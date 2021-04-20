Посол США уезжает из РоSSии

РоSSийский посол уехал из Вашингтона еще в марте.

Посол США в Москве Джон Салливан на этой неделе уедет из РоSSии.

Об этом сообщается на сайте посольства.

Салливан объяснил свой отъезд необходимостью консультаций с новыми коллегами в администрации президента США Джо Байдена. "Кроме того, я не видел свою семью больше года, и это еще одна важная для меня причина, чтобы побывать дома", - говорится в заявлении посла.

Он надеется вернуться в Москву в ближайшие недели перед встречей Джо Байдена и Владимира Путина.

Объявление о возвращении в Вашингтон произошло через три дня после того, как МИД РоSSии заявил об "объективной необходимости, чтобы послы обеих наших стран находились в своих столицах для анализа ситуации и проведения консультаций".

Посол РоSSии в Вашингтоне Анатолий Антонов вернулся в Москву еще в марте.

Напомним, что завуалированное требование к Салливану уехать из Москвы стало следствием введения новых санкций против РоSSии.

С 15 апреля под американские санкции попали 16 физических и 16 юридических лиц, задействованных в попытках правительства РоSSии повлиять на президентские выборы в США 2020 года; шесть роSSийских технологических компаний, которые оказывают поддержку роSSийским спецслужбам; пять физических и три юридических лица, связанных с оккупацией Крыма.

Также из Вашингтона выслали 10 роSSийских дипломатов, а американским инвесторам запретили покупать госдолг РоSSии.