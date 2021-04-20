Суд заочно арестовал экс-министра Захарченко и его заместителя по делу о роSSийских гранатах на Майдане

Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего министра внутренних дел и его заместителя по делу об использовании силовиками роSSийских гранат во время Революции достоинства в 2014 году.

На сайте Офиса генерального прокурора сообщается, что это позволяет запустить процедуру экстрадиции и заочного осуждения подозреваемых.

По данным следствия, подозреваемые организовали в январе 2014 года незаконную поставку в Украину 13 406 гранат производства РоSSийской Федерации, за которые министерство заплатило 1,177 млн грн таможенных платежей.

Эти гранаты не входили в перечень специальных средств, состоящих на вооружении МВД Украины, и не прошли необходимых испытаний. Несмотря на это, 18 и 19 февраля 2014 года гранаты роSSийского производства были применены в центральной части города Киева к митингующим, в результате чего пострадали 86 человек. В частности, по данным следствия, тяжкие телесные повреждения тогда получили 17 человек, средней тяжести - 23 человека, легкие - 45 человек. Один человек погиб.

Прокуратура не называет имен подозреваемых. Министром внутренних дел в начале 2014 года был Виталий Захарченко, а его заместителем, похоже, является Виктор Ратушняк. Оба после событий на Майдане сбежали в РоSSию.

Еще одного бывшего заместителя Захарченко Сергея Лекаря судят по этому делу очно.