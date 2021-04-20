Оккупанты минируют населенные пункты на востоке Украины роSSийскими боеприпасами

Запрещенные международным правом мины устанавливают дистанционно.

На Донбассе оккупанты минируют населенные пункты роSSийскими боеприпасами. О случаях грубых нарушений Минских договоренностей и международного гуманитарного права со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации сообщает Украинская сторона СЦКК.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

"В последнее время оккупанты все чаще осуществляют дистанционное минирование местности с применением запрещенных Конвенцией ООН противопехотных мин ПОМ-2. При этом в качестве средств доставки наемники чаще всего используют БПЛА и специально переоснащенные гранаты ПГ-7, тем самым подвергая опасности не только военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также, что особенно цинично - местное население", - говорится в сообщении, обнародованном пресс-центром ООС.

Мины устанавливаются только средствами дистанционного минирования, а взрыв заряда происходит в момент срабатывания чувствительных датчиков цели, что несет особую опасность для местного населения, отмечают украинские военные.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

С начала текущего года украинской стороной СЦКК зафиксировано 8 случаев применения роSSийскими наемниками мин ПОМ-2. За короткий период времени с 13 по 19 апреля верифицирован уже второй подобный случай. При этом первый - 13 апреля этого года в непосредственной близости от объекта гражданской инфраструктуры - КПВВ "Майорск", а второй - в населенном пункте Зайцево.

Для того, чтобы скрыть, что смертельные боеприпасы наемникам поставляются из РФ, боевики затирают маркировку, где указан номер партии изготовления, завод и дата изготовления боеприпаса.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

"Указанные случаи свидетельствуют о намерениях РоSSийской Федерации и в дальнейшем обострять ситуацию безопасности на территории Украины, используя своих наемников, и является ярким примером пренебрежения мирными инициативами правительства Украины. О фактах указанных нарушений со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ", - отмечается в сообщении.

13 апреля в штабе ООС сообщали, что с начала года на Донбассе оккупанты 6 раз применяли запрещенные мины ПОМ-2, один человек погиб.

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