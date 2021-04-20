"Слуга народа" потребует объяснений от своего депутата за поездку к Лукашенко

Фракция политической партии "Слуга народа" потребует объяснений от депутата Евгения Шевченко в связи с его поездкой к Александру Лукашенко.

"Народный депутат Шевченко не был делегирован фракцией, партией "Слуга народа", Министерством иностранных дел или Офисом Президента Украины на проведение каких бы то ни было переговоров с официальными лицами Беларуси. Он также не находится в составе парламентской делегации в Республику Беларусь ", - говорится в комментарии главы партии Александра Корниенко, пишет "Укринформ".

Он сказал, что поездка Шевченко и все его встречи являются частными, он в этом случае не является представителем государства.

"Я считаю, что подобные действия как минимум нарушают порядок реализации внешней политики в Украине и принцип согласованности действий всех ветвей власти в международных отношениях. Ожидается, что фракция будет требовать от господина Шевченко объяснений по его возвращении", - отметил Корниенко.

Напомним, что 20 апреля Александр Лукашенко встретился с украинским депутатом Евгением Шевченко в президентском дворце.

Политические отношения между Украиной и Беларусью осенью 2020 года были поставлены на паузу из-за решения не признавать победу Лукашенко на президентских выборах.