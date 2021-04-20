США дополнительно выделили $ 155 млн. на поддержку Украины
Больше всего средств предусмотрено на противодействие роSSийской агрессии.
Соединенные Штаты Америки через Агентство США по международному развитию (USAID) объявили о предоставлении Украине дополнительного финансирования на развитие в размере 155 млн долларов США.
Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.
"В тесном партнерстве с Правительством Украины USAID будет направлять свою деятельность на улучшение жизни украинцев. Дополнительные ресурсы будут использованы в этом году для решения ряда ключевых вопросов в различных сферах развития Украины", - сказано в сообщении.
В частности, на поддержку роста экономики и улучшение состояния здоровья украинцев выделят 34 млн долларов, совершенствование мер по противодействию коррупции - 14 млн долларов, противодействие роSSийской агрессии - 63 млн долларов, укрепление демократии и управления - 44 млн долларов США.
"Правительство США и Правительство Украины остаются решительно настроенными на реализацию евроатлантических устремлений Украины и дальнейших совместных действий в поддержку ее народа", - резюмируют в посольстве.
Ранее номинантка на должность заместителя Государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что Кремль использует коррупцию, чтобы подорвать Украину изнутри.