Ляшко пообещал, что все вакцинированные первой дозой AstraZeneca получат вторую корейского производства

Вакцинированные первой дозой вакцины от коронавируса AstraZeneca китайского производства украинцы получат вторую прививку препаратом корейского производства.

Об этом в комментарии LB.ua сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Из 367 тысяч доз, которые на днях прибудут в Украину, 15 тысяч отложат на повторную вакцинацию тех, кто получил одну прививку. Рекомендуемый интервал между двумя вакцинами AstraZeneca составляет три месяца.

По данным на сайте Минздрава "Вакцинация от COVID-19", вторую дозу прививки пока получили пять человек, а одну дозу получили более 462 тысяч. Это число включает вакцинированных не только AstraZeneca, но и Covishield и Pfizer.

"Самолет (с корейской AstraZeneca. - Ред.) предварительно забронирован на 22 апреля, - рассказал в комментарии LB.ua главный санитарный врач Виктор Ляшко. - Но вакцина до сих пор не зарегистрирована в Украине. Если вакцина не будет зарегистрирована, поставку отсрочат. Потому что позиция ВОЗ следующая: использовать исключительно зарегистрированную в Украине вакцину из-за скандалов, которые были в 2008 году. Мы работаем с региональным бюро ВОЗ и с нашим, пытаемся договориться о том, чтобы держать вакцину на складе до регистрации. Вчера Гослекслужба подтвердила gmp-сертификат для этой вакцины, документы ожидаются в Государственном экспертном центре".

В ГЭЦ вакцина может быть зарегистрирована в течение нескольких дней, если не возникнет непредвиденных проблем с документами на вакцину.

Напомним, Виктор Ляшко сообщил, что на 22 апреля запланирована поставка вакцины из Южной Кореи в рамках инициативы COVAX. Ее хотят использовать за два-три дня, "чтобы показать всем возможности системы здравоохранения. Потому что когда я говорю, что мы готовы и можем делать 90-100 тысяч минимум в день, в это не верится, потому что мы делаем по 14-20 тысяч".