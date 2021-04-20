Ляшко пообещал, что все вакцинированные первой дозой AstraZeneca получат вторую корейского производства
Для этого из партии отложат 15 тысяч доз.
Вакцинированные первой дозой вакцины от коронавируса AstraZeneca китайского производства украинцы получат вторую прививку препаратом корейского производства.
Об этом в комментарии LB.ua сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Из 367 тысяч доз, которые на днях прибудут в Украину, 15 тысяч отложат на повторную вакцинацию тех, кто получил одну прививку. Рекомендуемый интервал между двумя вакцинами AstraZeneca составляет три месяца.
По данным на сайте Минздрава "Вакцинация от COVID-19", вторую дозу прививки пока получили пять человек, а одну дозу получили более 462 тысяч. Это число включает вакцинированных не только AstraZeneca, но и Covishield и Pfizer.
"Самолет (с корейской AstraZeneca. - Ред.) предварительно забронирован на 22 апреля, - рассказал в комментарии LB.ua главный санитарный врач Виктор Ляшко. - Но вакцина до сих пор не зарегистрирована в Украине. Если вакцина не будет зарегистрирована, поставку отсрочат. Потому что позиция ВОЗ следующая: использовать исключительно зарегистрированную в Украине вакцину из-за скандалов, которые были в 2008 году. Мы работаем с региональным бюро ВОЗ и с нашим, пытаемся договориться о том, чтобы держать вакцину на складе до регистрации. Вчера Гослекслужба подтвердила gmp-сертификат для этой вакцины, документы ожидаются в Государственном экспертном центре".
В ГЭЦ вакцина может быть зарегистрирована в течение нескольких дней, если не возникнет непредвиденных проблем с документами на вакцину.
Напомним, Виктор Ляшко сообщил, что на 22 апреля запланирована поставка вакцины из Южной Кореи в рамках инициативы COVAX. Ее хотят использовать за два-три дня, "чтобы показать всем возможности системы здравоохранения. Потому что когда я говорю, что мы готовы и можем делать 90-100 тысяч минимум в день, в это не верится, потому что мы делаем по 14-20 тысяч".