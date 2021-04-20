Ляшко пообещал, что все вакцинированные первой дозой AstraZeneca получат вторую корейского производства

Для этого из партии отложат 15 тысяч доз.

Ляшко пообещал, что все вакцинированные первой дозой AstraZeneca получат вторую корейского производства
Фото: kmu.gov.ua

Вакцинированные первой дозой вакцины от коронавируса AstraZeneca китайского производства украинцы получат вторую прививку препаратом корейского производства.

Об этом в комментарии LB.ua сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Из 367 тысяч доз, которые на днях прибудут в Украину, 15 тысяч отложат на повторную вакцинацию тех, кто получил одну прививку. Рекомендуемый интервал между двумя вакцинами AstraZeneca составляет три месяца.

По данным на сайте Минздрава "Вакцинация от COVID-19", вторую дозу прививки пока получили пять человек, а одну дозу получили более 462 тысяч. Это число включает вакцинированных не только AstraZeneca, но и Covishield и Pfizer.

"Самолет (с корейской AstraZeneca. - Ред.) предварительно забронирован на 22 апреля, - рассказал в комментарии LB.ua главный санитарный врач Виктор Ляшко. - Но вакцина до сих пор не зарегистрирована в Украине. Если вакцина не будет зарегистрирована, поставку отсрочат. Потому что позиция ВОЗ следующая: использовать исключительно зарегистрированную в Украине вакцину из-за скандалов, которые были в 2008 году. Мы работаем с региональным бюро ВОЗ и с нашим, пытаемся договориться о том, чтобы держать вакцину на складе до регистрации. Вчера Гослекслужба подтвердила gmp-сертификат для этой вакцины, документы ожидаются в Государственном экспертном центре".

В ГЭЦ вакцина может быть зарегистрирована в течение нескольких дней, если не возникнет непредвиденных проблем с документами на вакцину.

Напомним, Виктор Ляшко сообщил, что на 22 апреля запланирована поставка вакцины из Южной Кореи в рамках инициативы COVAX. Ее хотят использовать за два-три дня, "чтобы показать всем возможности системы здравоохранения. Потому что когда я говорю, что мы готовы и можем делать 90-100 тысяч минимум в день, в это не верится, потому что мы делаем по 14-20 тысяч".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Донецке готовят бомбоубежища, админздания закладывают мешками с песком, - СМИВ Донецке готовят бомбоубежища, админздания закладывают мешками с песком, - СМИ
Кулеба предложил членам НАТО 10 шагов в поддержку УкраиныКулеба предложил членам НАТО 10 шагов в поддержку Украины
В Украине появится новый государственный праздникВ Украине появится новый государственный праздник
РоSSийский дипломат в Латвии устроил вечеринку, вопреки карантину, и показывал неприличные жесты недовольным соседямРоSSийский дипломат в Латвии устроил вечеринку, вопреки карантину, и показывал неприличные жесты недовольным соседям
В Португалии расформировали государственный орган после скандала со смертью украинца в аэропортуВ Португалии расформировали государственный орган после скандала со смертью украинца в аэропорту
Блок рекламы


Похожие новости
Минздрав в ближайшие дни ожидает 367 тыс. доз вакцины AstraZeneca из Кореи и планирует использовать их за 2-3 сутокМинздрав в ближайшие дни ожидает 367 тыс. доз вакцины AstraZeneca из Кореи и планирует использовать их за 2-3 суток
Глава Евросовета пообещал Зеленскому принять участие в Крымской платформеГлава Евросовета пообещал Зеленскому принять участие в Крымской платформе
В отношении всей "топ-десятки" украинских контрабандистов открыты уголовные производства, - СБУВ отношении всей "топ-десятки" украинских контрабандистов открыты уголовные производства, - СБУ
Прививки CoronaVac в Украине планируют начать 13 апреля, - ЛяшкоПрививки CoronaVac в Украине планируют начать 13 апреля, - Ляшко
Ивано-Франковскую область с 9 апреля переведут в "желтую" зону, - ЛяшкоИвано-Франковскую область с 9 апреля переведут в "желтую" зону, - Ляшко
Кравчук пообещал встать на защиту Украины в случае войны и стрелять "сукиных сынов" до последнегоКравчук пообещал встать на защиту Украины в случае войны и стрелять "сукиных сынов" до последнего
Президент Германии сделал прививку вакциной AstraZenecaПрезидент Германии сделал прививку вакциной AstraZeneca
Германия ограничила использование вакцины AstraZenecaГермания ограничила использование вакцины AstraZeneca
Украина получила подтверждение поставки дополнительного миллиона вакцин Pfizer, - ЛяшкоУкраина получила подтверждение поставки дополнительного миллиона вакцин Pfizer, - Ляшко
Степанов пообещал не увольнять медиков за отказ от вакцинацииСтепанов пообещал не увольнять медиков за отказ от вакцинации
Последние новости
Подгружаем последние новости