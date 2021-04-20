Порошенко встретился с послами G7 и ЕС

Стороны обсуждали вопросы безопасности.

Порошенко встретился с послами G7 и ЕС
Фото: eurosolidarity.org

Экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко обсудил с послами государств Группы семи и Европейского Союза вопросы безопасности и противодействие пандемии коронавируса.

«Имел прекрасный и содержательный обмен мнениями с послами стран Группы семи и ЕС. Благодарен за непоколебимую поддержку территориальной целостности Украины и готовность увеличивать цену за дальнейшую эскалацию со стороны РоSSии», - сообщил Порошенко.

Он отметил, что важно обеспечить внутреннее единство перед лицом роSSийской агрессии.

«Я благодарен за поддержку этого моего призыва со стороны послов G7 и ЕС. Украина не одна на своем пути в ЕС и НАТО, тогда как реформы имеют решающее значение для успеха», - подчеркнул экс-президент.

Также Порошенко отметил, что представил участникам встречи план «Европейской Солидарности» по противодействию коронавирусу.

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