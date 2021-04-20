СБУ перевела в режим повышенной готовности подразделения во всех областях

На праздники РоSSия может провоцировать акции протеста и беспорядки.

СБУ перевела в режим повышенной готовности подразделения во всех областях
Фото: pravda.com.ua

Служба безопасности Украины проверяет всю информацию, которая может представлять угрозу национальной безопасности государства, а сотрудники спецслужб переведены в режим повышенной готовности во всех регионах страны.

Об этом сообщил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко, передает Укринформ.

«Служба безопасности не только борется с последствиями проблем, а предупреждает их, действуя на опережение. Поэтому, конечно, СБУ постоянно мониторит, анализирует и проверяет всю информацию, которая может свидетельствовать об угрозах государственной безопасности Украины. Мы адаптируем свою работу в зависимости от актуальных вызовов времени. При этом значительная ее часть может быть непубличной. Это - одна из специфик службы. Также налажена системная коммуникация и сотрудничество с коллегами по силовому блоку, которые по закону отвечают каждый за свое направление», - сказал Дехтяренко, отвечая на вопрос, проверяют ли правоохранители информацию о раздувании сепаратистских настроений в отдельных регионах Украины.

Он добавил, что эскалация вооруженного противостояния с РФ и наращивание агрессивной риторики со стороны государства-агрессора побуждают Службу безопасности Украины к адекватным мерам противодействия.

«На сегодняшний день сотрудники СБУ во всех областях, а не только в пограничных, переведены в режим повышенной готовности. Усилены контрразведывательная и оперативно-разыскная составляющие деятельности Службы. В большинстве областей страны СБУ уже проводит или вскоре запланированы масштабные антитеррористические учения. Поэтому еще раз подчеркиваем: СБУ круглосуточно прилагает все усилия, чтобы украинцы были максимально защищены», - заверил пресс-секретарь.

Отвечая на вопрос о возможных провокациях на майские праздники, о которых писали некоторые СМИ, Дехтяренко подчеркнул, что право граждан на мирные собрания является неотъемлемой частью демократии, однако митинги или собрания должны проходить в рамках закона и с учетом сложной эпидситуации и карантинных ограничений, действующих в регионах.

Он также отметил, что страна-агрессор проводит информационные спецоперации с целью распространения панических настроений в украинском обществе, а также может провоцировать акции протеста и беспорядки.

«Следует помнить, что сегодня наша страна вынуждена противостоять проявлениям гибридной войны со стороны РФ. И речь идет, в частности, об информационных спецоперациях, распространении панических настроений в обществе, провоцировании акций протеста и беспорядков. Все это - отдельное направление работы роSSийских спецслужб. Мы это прекрасно понимаем и противодействуем. Не только под какие-то конкретные даты, а системно. Также напомню, что в соответствии с нормами действующего Уголовного кодекса, преступления против основ национальной безопасности Украины, разоблачение и расследование которых составляют непосредственную задачу СБУ, являются особо тяжкими. Речь идет о действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и так далее. Поэтому к любым попыткам расшатать ситуацию или устроить провокации мы относимся с особым вниманием», - заверил пресс-секретарь СБУ.

Как сообщали, Служба безопасности Украины проводит масштабные многоэтапные антитеррористические учения в большинстве областей Украины. Целью проведения мероприятий является совершенствование межведомственного взаимодействия по противодействию возможным террористическим и диверсионным угрозам. Во время тренировок усиленное внимание уделяется отработке действий по защите стратегически важных объектов и границ государства.

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