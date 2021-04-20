Взаимное признание Украиной и Израилем паспортов вакцинации будет введено соответствующим соглашением, - посольство

Условия и детали взаимного признания Украиной и Израилем паспортов вакцинации против COVID-19 стали предметом встречи посла Украины в Израиле Евгения Корнейчука с Генеральным директором Службы иммиграции населения и пограничного контроля Государства Израиль Шломо Мор-Йосефом.

Об этом сообщается на странице посольства в соцсети Facebook.

«В контексте обработки предварительной договоренности, достигнутой 12.03.2021 года в рамках телефонной беседы между президентом Украины и премьер-министром Израиля, состоялся обмен мнениями о возможности взаимного признания официальных свидетельств о вакцинации против COVID19 - «зеленых паспортов». Намечен ряд шагов для практической реализации договоренности, в частности, путем заключения соответствующего соглашения, на основании которого владельцы «зеленых паспортов» смогут путешествовать между обеими странами без соблюдения коронавирусных ограничений», - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили актуальные вопросы в консульской сфере, в том числе о порядке пересечения иностранцами израильской границы в условиях пандемии COVID-19.

«В контексте углубления взаимодействия на межведомственном уровне была достигнута договоренность провести дополнительную встречу дипломатов Посольства с представителями иммиграционных органов и МИД Израиля», - отмечается в сообщении.

Обсуждались также актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в миграционной сфере, а также налаживание сотрудничества между Государственной пограничной службой Украины и иммиграционным ведомством Израиля, прежде всего, визит главы Госпогранслужбы в Израиль в мае текущего года.

Напомним, президент Владимир Зеленский поддержал введение "паспортов вакцинации" в Украине.