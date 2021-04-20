Минздрав в ближайшие дни ожидает 367 тыс. доз вакцины AstraZeneca из Кореи и планирует использовать их за 2-3 суток

Министерство здравоохранения на днях ожидает получение 367 тысяч доз вакцины AstraZeneca из Кореи.

Об этом в эфире 1+1 утром во вторник сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, эти дозы планируют использовать за два-три дня, чтобы продемонстрировать истинные возможности системы здравоохранения по вакцинации граждан.

"У нас в ближайшие дни, вот уже 22 апреля, был запланирован очередной рейс и поставка вакцины AstraZeneca в рамках глобальной инициативы COVAX. Это 367 тыс. доз. Мы хотим ее использовать буквально за два-три дня, чтобы показать всем способности системы здравоохранения. Потому что когда я говорю, что мы готовы и можем делать 90-100 тысяч минимум за день, в это не верится, потому что мы делаем по 14-20 тысяч", - сказал Ляшко.

Напомним, что с 24 февраля в Украине начали делать прививки от коронавируса индийской вакциной AstraZeneca/CoviShield, с 13 апреля - китайской вакциной Sinovac/Coronavac, а с 18 апреля - американской вакциной Pfizer/Comirnaty.