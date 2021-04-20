Кремль использует коррупцию, чтобы подорвать Украину изнутри, - Нуланд

Виктория Нуланд претендует на должность заместителя госсекретаря.

Кремль использует коррупцию, чтобы подорвать Украину изнутри, - Нуланд

США и Европа должны выступить единым фронтом в усилиях по сдерживанию РоSSии, заявила номинант на должность заместителя Государственного секретаря США Виктория Нуланд. Во время слушаний в Сенате по ее утверждению Нуланд приветствовала новые санкции в отношении РоSSии, передает Голос Америки.

"Я думаю, мы сделали очень важный шаг, приняв мощный пакет санкций и мер, включающих закрытие для РоSSии доступа к нашим финансовым рынкам... США могут противодействовать РоSSии в одиночку, но это неразумная политика. Мы сильнее, когда мы это делаем сообща. Я была очень довольна, когда канцлер Меркель выдала параллельное, очень мощное предупреждение Путину относительно его агрессии в отношении Украины и накопления сил. Мы должны продолжать разрабатывать санкционные пакеты вместе", - сказала Нуланд.

На слушаниях также поднимался вопрос "Северного потока-2". Виктория Нуланд заявила, что США и партнеры должны сделать все возможное, чтобы остановить строительство газопровода.

"Это не только плохой проект для Германии и Европы. Он нарушает их собственную политику в отношении окружающей среды, энергетическую политику, направленную на развитие зеленых технологий. Он углубляет их зависимость от РоSSии в то время, когда Москва перевооружается вокруг и внутри Украины, позволяет Навальному угасать в тюрьме. Я думаю, мы должны использовать все инструменты в нашем распоряжении, чтобы остановить строительство этого трубопровода до его завершения. Мы должны давить на правительство Германии сделать то же самое. Я была довольна увидеть мощное предупреждения со стороны Меркель к Путину относительно его вооружений в Украине. Ничто не пришлет более мощного сигнала Путину, чем остановка этого проекта. Я думаю, мы должны направить этот сигнал. В случае моего утверждения в должности, это будет моим ключевым и актуальным приоритетом", - сказала она.

Виктория Нуланд курировала вопросы Украины в Госдепартаменте во время Революции достоинства и после. Она хорошо знакома с украинскими реалиями и, как говорят обозреватели, будет держать руку на пульсе Украины и региона, если ее утвердят в должности. Во время слушаний она отметила проблему коррупции в Украине и важности ее преодоления:

"Первое, что нужно Украине, чтобы быть прочным, стабильным и суверенным государством, это преодолеть повальную коррупцию. Соединенные Штаты приложили большое количество усилий ради этого. Но коррупция - это инструмент, который использует Кремль, чтобы подорвать Украину изнутри и подкупать чиновников. Поэтому это в наших общих интересах - работать над этими проблемами. Поддержка Украины Конгрессом важна, но они сами должны предпринять определенные шаги, чтобы пройти этот путь", - подчеркнула Нуланд.

В случае утверждения в Сенате Виктория Нуланд будет отвечать в Госдепартаменте за политические вопросы.

Напомним, 15 апреля Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против РоSSии. Под санкции попали 16 физических и 16 юридических лиц, задействованных в попытках правительства РоSSии повлиять на президентские выборы в США 2020 года, во главе с первым заместителем руководителя Администрации президента РФ Алексеем Громовым. Также ограничения коснутся шести роSSийских технологических компаний, которые оказывают поддержку роSSийским спецслужбам.

Еще пять физических и три юридических лица попали под санкции из-за оккупации Крыма Россией. Из Вашингтона вышлют десять роSSийских дипломатов.

В тот же день президент Байден объявил чрезвычайное положение из-за угрозы нацбезопасности США от РоSSии.

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