Коммунистическая партия Кубы объявила преемника Кастро

Таким образом, впервые после кубинской революции 1959 года Кубой будет руководить кто-то, кроме Фиделя или Рауля Кастро.
Мигель Диас-Канель Бермудес в 2018 году уже перенял у Кастро должность председателя Государственного совета страны.
Напомним, 17 апреля первый секретарь Коммунистической партии Кубы 89-летний Рауль Кастро объявил о своей отставке.
Фидель Кастро, который возглавил революцию, в результате которой был свергнут диктатор Фульхенсио Батиста в 1959 году, официально возглавил Компартию в 1965 году.
Он быстро установил контроль над партией и был безоговорочным лидером страны, пока не заболел в 2006 году. В 2008 году он передал президентство своему младшему брату Раулю, который воевал вместе с ним во время революции.
Рауль сменил его на посту главы партии в 2011 году. Фидель Кастро умер в 2016 году.