Коммунистическая партия Кубы объявила преемника Кастро

Первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Кубы избран 60-летний президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес.

Об этом 19 апреля сообщили на странице Компартии в Twitter .

Electo Miguel Diaz Canel Bermudez, Primer Secretario del Comite Central del Partido Comunista de #Cuba en el #8voCongresoPCC #CongresodelaContinuidad #CubaSocialista pic.twitter.com/d9FvHTPPtn — Partido Com. de Cuba (@PartidoPCC) April 19, 2021

Таким образом, впервые после кубинской революции 1959 года Кубой будет руководить кто-то, кроме Фиделя или Рауля Кастро.

Мигель Диас-Канель Бермудес в 2018 году уже перенял у Кастро должность председателя Государственного совета страны.

Напомним, 17 апреля первый секретарь Коммунистической партии Кубы 89-летний Рауль Кастро объявил о своей отставке.

Фидель Кастро, который возглавил революцию, в результате которой был свергнут диктатор Фульхенсио Батиста в 1959 году, официально возглавил Компартию в 1965 году.

Он быстро установил контроль над партией и был безоговорочным лидером страны, пока не заболел в 2006 году. В 2008 году он передал президентство своему младшему брату Раулю, который воевал вместе с ним во время революции.

Рауль сменил его на посту главы партии в 2011 году. Фидель Кастро умер в 2016 году.