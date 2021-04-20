Чехия сообщила новые детали взрыва на складе боеприпасов: взорвали оружие Гебрева, которого травили "Новичком"

"Боеприпасы должны были взорваться во время транспортировки. Конечно, недопустимо, чтобы агенты ГРУ проводили здесь спецоперацию, которую они провалили", - заявил чешский премьер.

Чехия сообщила новые детали взрыва на складе боеприпасов: взорвали оружие Гебрева, которого травили "Новичком"
Емельян Гебрев
Фото: svoboda.org

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что подрыв склада боеприпасов в 2014 году не был атакой РоSSии против Республики - это был "террористический акт отдельных агентов ГРУ против товаров болгарского трейдера оружия, который, вероятно, продавал ее тем, с кем воюет РоSSия".

Об этом Бабиш заявил на пресс-конференции, пишет Reuters.

"Боеприпасы должны были взорваться во время транспортировки. Конечно, недопустимо, чтобы агенты ГРУ проводили здесь спецоперацию, которую они провалили", - заявил он.

И.о. министра иностранных дел Чехии Ян Хамачек в интервью сообщал, что трейдером оружия, которое взорвалось, был Емельян Гебрев - владелец оружейного завода, который пережил попытку отравления веществом, похожим на нервно-паралитическое яд "Новичок" в 2015 году. В 2020 году болгарская прокуратура заочно обвинила трех россиян в покушении на его убийство.

Однако компания Гебрева EMCO опровергла, что производила и планировала поставки со склада в Чехии за несколько месяцев до взрыва или в течение года после него.

Напомним, что в субботу полиция Чехии обвинила в причастности к взрыву на складе боеприпасов двух граждан РоSSии-агентов ГРУ, также известных как "туристы в Солсбери", подозреваемых в отравлении Скрипалей "Новичком" в Великобритании.

"Они использовали минимум два удостоверения личности, когда впервые заявили о себе с двумя роSSийскими паспортами на имя Александра Петрова и Руслана Боширова, а затем - с молдавским паспортом на имя Николая Попа и паспортом Таджикистана на имя Руслана Табарова", - говорится в заявлении.

После этого правительство Чехии заявило о высылке 18 роSSийских дипломатов в связи с новыми фактами в расследовании взрыва. РоSSия в ответ выслала 20 дипломатов из политического отдела посольства Чехии. Чехия назвала ответ РоSSии на высылку дипломатов непропорциональным и предупредила, что она парализует работу посольства в Москве.

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