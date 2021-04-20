Зеленский призвал ФЛП в "красных" зонах активнее подавать заявки на "карантинные" 8 тыс. грн

На сегодня уже около 100 тыс. человек подали соответствующие заявки.

Президент Владимир Зеленский призывает малых предпринимателей и работников в "красных" зонах подавать заявки на портале "Дия" для получения государственной помощи уже в этом месяце.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что после регистрации малые предприниматели и их работники, находящиеся в "красных" карантинных зонах, получат из бюджета единовременную материальную выплату в размере 8 000 гривен. Кроме гарантированной государством помощи, они смогут дополнительно получить выплаты из местных бюджетов, если орган местного самоуправления примет соответствующее решение.

На сегодня уже около 100 тыс. человек подали соответствующие заявки.

"Малый и средний бизнес - одна из главных составляющих нашей экономики. Он создает около 7 миллионов рабочих мест. Нельзя допустить, чтобы эти люди потеряли работу из-за коронакризиса. Чтобы закрыли свой бизнес из-за невозможности прокормить семью. В трудные времена государство должно подставить плечо гражданам", - отметил Владимир Зеленский.

Он также призвал местные власти не стоять в стороне и помочь предпринимателям из местных бюджетов.

Напомним, президентский законопроект, которым предлагается выплатить 8 000 гривен поддержки для ФЛП и наемных работников, деятельность которых ограничена из-за локдауна, Рада поддержала 30 марта.

6 апреля Президент подписал закон, а 11 апреля Кабмин обнародовал постановление о том, кто может получить "карантинные" 8 тыс. грн. Всего в перечне 40 видов экономической деятельности.