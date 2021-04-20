Оккупанты обстреляли позиции ВСУ из минометов, ПТК и зенитных установок

Боевых потерь в рядах ООС нет.

Оккупанты обстреляли позиции ВСУ из минометов, ПТК и зенитных установок
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

За прошедшие сутки, 19 апреля, в районе операции Объединенных сил было зафиксировано шесть нарушений со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

Боевых потерь среди украинских защитников нет, информирует пресс-центр ООС.

Неподалеку от Авдеевки враг открывал огонь из минометов 120-го калибра, а около поселка Пивденне - еще и из противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

У Майорска роSSийские оккупанты совершили обстрелы из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде Песков противник использовал крупнокалиберные пулеметы, подствольные и станковые противотанковые гранатометы.

Около Зайцева враг совершил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

По состоянию на 7:00 20 апреля со стороны роSSийско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, недалеко от Золотого-4 враг открывал огонь из гранатометов различных систем.

"Боевых потерь среди наших защитников за текущие сутки нет. Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - говорится в утренней сводке.

Напомним, 18 апреля оккупанты восемь раз открывали огонь на Донбассе. Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил ранения, не совместимые с жизнью, еще один военнослужащий получил осколочное ранение.

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