Европейский Союз осудил решение РоSSии выслать 20 чешских дипломатов

ЕС призвал РоSSию прекратить деятельность, которая нарушает устоявшиеся международные принципы и нормы и угрожает стабильности в Европе.

Европейский Союз осудил решение РоSSии выслать 20 чешских дипломатов
Фото: energynews.com.ua

Европейский Союз выразил сожаление в связи с решением РоSSии выслать 20 чешских дипломатов и выразил поддержку и солидарность с Чешской Республикой.

Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, сообщает Reuters.

"Европейский Союз глубоко обеспокоен повторяющейся отрицательной моделью опасного преступного поведения со стороны РоSSии в Европе. РоSSия должна прекратить деятельность, которая нарушает устоявшиеся международные принципы и нормы и угрожает стабильности в Европе", - говорится в заявлении Комиссии.

Это заявление было обнародовано после того, как исполняющий обязанности министра иностранных дел Чехии Ян Хамачек заявил, что на видеоконференции в понедельник он попросил коллег-министров иностранных дел ЕС "выразить солидарность". По его словам, Прага не рассчитывала на такую жесткую реакцию Москвы. Объявление 20 чешских дипломатов персонами "нон грата" фактически парализовало работу чешского посольства в РФ.

Чехия 17 марта объявила о высылке 18 сотрудников роSSийского посольства, которые были идентифицированы как офицеры роSSийской разведки. РоSSия в ответ выслала 20 дипломатов из политического отдела посольства Чехии.

В посольстве РоSSии в Чехии числятся около 120 сотрудников, в посольстве Чехии в РоSSии - вдвое меньше, около 60 человек.

Напомним, что дипломатический конфликт между двумя странами связан с тем, что Чехия назвала роSSийскую разведку виновной в подрыве склада боеприпасов в Врбетицях в 2014 году.

Более того, к подрыву причастны те же оперативники, подозреваемые в отравлении роSSийского разведчика-перебежчика Сергея Скрипаля. Анатолий Чепига (Руслан Боширов) в Чехии работал под именем Руслан Табаров, а Александр Мишкин (Александр Петров) - под именем Николай Попа.

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