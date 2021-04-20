Советники "нормандской четверки" подтвердили необходимость соблюдения режима прекращения огня

Стороны обсудили шаги, необходимые для соблюдения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Советники "нормандской четверки" подтвердили необходимость соблюдения режима прекращения огня
Фото: slovoidilo.ua

Сегодня состоялась встреча советников глав государств "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РоSSия) в режиме видеоконференции. В ходе встречи все стороны подтвердили свое стремление к соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе.

Отмечается, что главным вопросом встречи стало обсуждение практических шагов, необходимых для соблюдения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.

По информации украинской стороны, во время мероприятия также прозвучало предложение провести следующую встречу политических советников непосредственно на линии разграничения "с целью принятия необходимых решений в конкретных условиях".

Конкретные меры, которые могли бы усовершенствовать механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня, политические советники поручили проработать в Подгруппе по безопасности ТКГ. Соответствующее заседание подгруппы запланировано на 20 апреля.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что во время встречи советников глав государств "нормандской четверки" 19 апреля стороны обсудят “разработанные немецко-французской стороной кластеры”.

После заседания советников Украинская сторона, по словам Зеленского, ждет четкого соблюдения режима прекращения огня на Донбассе.

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