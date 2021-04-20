На вечеринку Тищенко в Киеве пришли коллеги по фракции и бизнесмены - "Схемы"

Помощник Тищенко в комментарии журналистам опроверг информацию об участии нардепа в мероприятии.

Вечеринку в пятизвездочном отеле Fairmont в центре Киева , устроенную депутатом Верховной Рады от "Слуги народа" Николаем Тищенко для своей жены, посетили около 30 бизнесменов и политиков.

Об этом говорится в расследовании проекта "Радио Свобода" "Схемы: коррупция в деталях”.

Отмечается, что участники вечеринки начали появляться возле гостиницы около 19 часов. Первым появился сам Тищенко, вслед за ним стали съезжаться и другие посетители в праздничном наряде и с цветами.

Фото: radiosvoboda.org

"В целом, по нашим подсчетам, на вечеринку собрались около 30 гостей. Ни один из них перед входом в отель не воспользовался защитной маской", - говорится в репортаже.

Среди прочих празднование посетил коллега Тищенко по фракции "Слуга народа" нардеп Александр Трухин. А также Арие Шварц - бывший генеральный директор девелоперской группы компаний Seven Hills.

Фото: radiosvoboda.org

Фото: radiosvoboda.org

После 22-х часов отель покинул бывший народный депутат от "Слуги народа", а с недавних пор глава Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко с женой Елизаветой Юрушевой, которая, собственно, и руководит Fairmont - отелем ее отца, Леонида Юрушева.

Помощник Тищенко в комментарии журналистам опроверг информацию об участии нардепа в мероприятии. По его словам, Тищенко праздновал дома.

Журналисты также зафиксировали, как мимо гостиницы трижды проезжала патрульная машина. В конце концов она остановилась у отеля - и полицейские зашли внутрь. Однако почти сразу покинули заведение.

Как сообщают "Схемы", празднование сопровождалось масштабным салютом, несмотря на то, что еще в конце 2019-го года Киевсовет запретил использование пиротехники и салютов "на период сдерживания вооруженной агрессии на востоке Украины".

Напомним, что в Киеве сейчас действует жесткий локдаун. Массовые собрания запрещены, обычных людей не пускают в общественный транспорт без специальных пропусков.

Год назад во время первого локдауна Тищенко уже попадал в подобный скандал. Тогда расследователи Bihus.Info. сообщили, что во время карантина киевский ресторан "Велюр", связанный с нардепом от "Слуги народа" Николаем Тищенко, продолжает работать и принимать посетителй, "известных в политических кругах".

Национальная полиция в понедельник открыла уголовное дело из-за вечеринки в киевском отеле.