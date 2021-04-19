Зеленский напомнил о причастности украинцев к полету вертолета на Марсе
Среди разработчиков Ingenuity - украинец Игорь Панченко.
Президент Владимир Зеленский поздравил NASA с успешным полетом марсианского вертолета Ingenuity. Глава государства отметил, что среди разработчиков Ingenuity есть украинец.
"Технологии побеждают. Поздравляю NASA с первым полетом Mars Helicopter! Горжусь, что среди его разработчиков - украинец Игорь Панченко", - написал Зеленский в Twitter.
Президент добавил, что Украина развивает наработки своих конструкторов за предыдущие десятилетия и в настоящее время планирует запуск спутника "Сич-2-30".
По информации "Голоса Америки", инженер Игорь Панченко работает в компании Aerovironment в Калифорнии, США. Эта компания имеет многолетние контракты с Пентагоном и NASA, для которых производит беспилотники. Игорь работает инженером в компании около 20 лет.
Он является одним из разработчиков вертолета Ingenuity. Игорь разрабатывал солнечную батарею, лопасти пропеллеров и шафт - вертикальный вал, на котором собраны различные узлы и соединения.
Игорь Панченко приехал в Соединенные Штаты в 1999 году, в Киеве он закончил авиационный техникум. В США подтвердил диплом и получил степень бакалавра по авиакосмонавтике.
Как сообщалось, американское космическое агентство NASA в понедельник, 19 апреля, впервые запустило вертолет в атмосфере Марса. Первый внеземной дрон сумел подняться на высоту три метра и продержался там несколько десятков секунд.
Первый пробный полет должны были осуществить еще 11 апреля, но его перенесли из-за проблем с системой управления. После корректировки программного обеспечения дрон получил разрешение на пробный полет, который состоялся сегодня утром.
Тестовое испытание подтвердило, что вертолет способен летать в разреженной атмосфере Марса.
Позже в этом месяце дрон осуществит еще несколько коротких полетов, цель которых - установить особенности применения беспилотных аппаратов в деле исследования Марса или Титана.