Зеленский напомнил о причастности украинцев к полету вертолета на Марсе

Среди разработчиков Ingenuity - украинец Игорь Панченко.

Президент Владимир Зеленский поздравил NASA с успешным полетом марсианского вертолета Ingenuity. Глава государства отметил, что среди разработчиков Ingenuity есть украинец.

"Технологии побеждают. Поздравляю NASA с первым полетом Mars Helicopter! Горжусь, что среди его разработчиков - украинец Игорь Панченко", - написал Зеленский в Twitter .

Президент добавил, что Украина развивает наработки своих конструкторов за предыдущие десятилетия и в настоящее время планирует запуск спутника "Сич-2-30".

По информации "Голоса Америки", инженер Игорь Панченко работает в компании Aerovironment в Калифорнии, США . Эта компания имеет многолетние контракты с Пентагоном и NASA, для которых производит беспилотники. Игорь работает инженером в компании около 20 лет.

Фото: Голос Америки Игорь Панченко

Он является одним из разработчиков вертолета Ingenuity. Игорь разрабатывал солнечную батарею, лопасти пропеллеров и шафт - вертикальный вал, на котором собраны различные узлы и соединения.

Игорь Панченко приехал в Соединенные Штаты в 1999 году, в Киеве он закончил авиационный техникум. В США подтвердил диплом и получил степень бакалавра по авиакосмонавтике.

Как сообщалось, американское космическое агентство NASA в понедельник, 19 апреля, впервые запустило вертолет в атмосфере Марса. Первый внеземной дрон сумел подняться на высоту три метра и продержался там несколько десятков секунд.

Первый пробный полет должны были осуществить еще 11 апреля, но его перенесли из-за проблем с системой управления. После корректировки программного обеспечения дрон получил разрешение на пробный полет, который состоялся сегодня утром.

Тестовое испытание подтвердило, что вертолет способен летать в разреженной атмосфере Марса.

Позже в этом месяце дрон осуществит еще несколько коротких полетов, цель которых - установить особенности применения беспилотных аппаратов в деле исследования Марса или Титана.