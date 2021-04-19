О санкциях надо говорить еще до того, как РоSSия перейдет "красные линии", - Ландсбергис

"Сигнал должен быть понятным, жестким и быстрым".

О санкциях надо говорить еще до того, как РоSSия перейдет "красные линии", - Ландсбергис

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что Европейский Союз должен обсудить санкции еще до того, как РоSSия перейдет "красные линии".

Об этом он заявил после видеоконференции министров иностранных дел стран ЕС, сообщает Delfi.

"Я выступил с предложением, чтобы санкции, особенно в истории с Украиной, обсуждались не только тогда, когда уже пересечена красная линия, когда атака начнется физически и будет поздно садиться и думать, что делать. Европа сегодня может сказать и послать сигнал - мы готовы говорить о секторальных санкциях, если эти красные линии переступят. (...) Сигнал должен быть понятным, жестким и быстрым", - сказал он.

Ландсбергис заявил, что РоSSия не стремится к деэскалации ситуации в Восточной Украине.

"Поведение и позиция Украины очень спокойные, достойные уважения", - отметил он.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил Европейскому Союзу подготовить новый пакет секторальных санкций против РоSSии.

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