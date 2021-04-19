МОЗ ждет новой вспышки COVID-19 после Пасхи

Усиливать карантин на праздники не собираются.

МОЗ ждет новой вспышки COVID-19 после Пасхи
Фото: Макс Требухов

Министерство здравоохранения ожидает новой вспышки заболеваемости COVID-19 через несколько недель после Пасхальных и майских праздников.

Об этом глава министерства Максим Степанов заявил в эфире телеканала "Украина24".

"Мы ожидаем после Пасхи, через 3-4 недели, роста количества больных. Ряд праздников, которые начинаются с 1 мая и продолжаются до 10 мая, сопровождаются мобильностью населения. Все это будет добавлять количество заболевших", - сказал министр.

По поводу ограничений на Пасху Степанов отметил, что особого режима на праздники не предвидится.

"По поводу ограничений на Пасху. Я считаю, что мы должны придерживаться тех правил, которые у нас установлены, и они так же должны выдерживаться на Пасху. Тогда мы не будем видеть серьезных вспышек COVID-19. Я не анонсировал никаких особых режимов, я говорю о том, что, если регион будет находиться, например, на красном уровне, то должны действовать все ограничения, которые существуют в красном уровне", - сказал он.

Напомним, сейчас в "красной" зоне находятся Львовская, Черновицкая, Хмельницкая, Житомирская, Киевская, Черниговская, Сумская, Полтавская, Харьковская, Запорожская, Николаевская и Одесская области.

Сегодня на селекторном совещании по вопросам COVID-19 премьер-министр сообщил, что за прошедшую неделю по всей Украине заболело на 14 тысяч меньше людей, чем на предыдущей. По словам Шмыгаля, несколько областей близки к выходу из "красной" зоны. О каких областях идет речь, он не уточнил.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Донецке готовят бомбоубежища, админздания закладывают мешками с песком, - СМИВ Донецке готовят бомбоубежища, админздания закладывают мешками с песком, - СМИ
Стало известно имя украинского бойца, погибшего на ДонбассеСтало известно имя украинского бойца, погибшего на Донбассе
Ермак выступил за размещение в Украине американских ЗРК PatriotЕрмак выступил за размещение в Украине американских ЗРК Patriot
В Украине появится новый государственный праздникВ Украине появится новый государственный праздник
РоSSийский дипломат в Латвии устроил вечеринку, вопреки карантину, и показывал неприличные жесты недовольным соседямРоSSийский дипломат в Латвии устроил вечеринку, вопреки карантину, и показывал неприличные жесты недовольным соседям
Блок рекламы


Похожие новости
Если РоSSия будет действовать необдуманно или агрессивно, это будет иметь для нее последствия, - КвинЕсли РоSSия будет действовать необдуманно или агрессивно, это будет иметь для нее последствия, - Квин
НБУ считает низкие темпы вакцинации от COVID-19 ключевым риском для экономикиНБУ считает низкие темпы вакцинации от COVID-19 ключевым риском для экономики
В ОРДЛО доставили 18 тонн гуманитарного груза для помощи при COVID-19В ОРДЛО доставили 18 тонн гуманитарного груза для помощи при COVID-19
Руководители МИД стран Балтии выступили с совместным заявлением после встречи в КиевеРуководители МИД стран Балтии выступили с совместным заявлением после встречи в Киеве
В Португалии расформировали государственный орган после скандала со смертью украинца в аэропортуВ Португалии расформировали государственный орган после скандала со смертью украинца в аэропорту
Кулеба о запугивании со стороны РоSSии: "Не дождетесь. Мы не боимся"Кулеба о запугивании со стороны РоSSии: "Не дождетесь. Мы не боимся"
Третий этап испытаний новой израильской вакцины может состояться в Украине, - посол КорнийчукТретий этап испытаний новой израильской вакцины может состояться в Украине, - посол Корнийчук
Блинкен: новая агрессия против Украины будет иметь последствия для РоSSииБлинкен: новая агрессия против Украины будет иметь последствия для РоSSии
Минздрав обновил протокол лечения COVID-19Минздрав обновил протокол лечения COVID-19
Принц Филипп умер в возрасте 99 лет после длительного леченияПринц Филипп умер в возрасте 99 лет после длительного лечения
Последние новости
Подгружаем последние новости