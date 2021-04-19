МОЗ ждет новой вспышки COVID-19 после Пасхи

Министерство здравоохранения ожидает новой вспышки заболеваемости COVID-19 через несколько недель после Пасхальных и майских праздников.

Об этом глава министерства Максим Степанов заявил в эфире телеканала "Украина24".

"Мы ожидаем после Пасхи, через 3-4 недели, роста количества больных. Ряд праздников, которые начинаются с 1 мая и продолжаются до 10 мая, сопровождаются мобильностью населения. Все это будет добавлять количество заболевших", - сказал министр.

По поводу ограничений на Пасху Степанов отметил, что особого режима на праздники не предвидится.

"По поводу ограничений на Пасху. Я считаю, что мы должны придерживаться тех правил, которые у нас установлены, и они так же должны выдерживаться на Пасху. Тогда мы не будем видеть серьезных вспышек COVID-19. Я не анонсировал никаких особых режимов, я говорю о том, что, если регион будет находиться, например, на красном уровне, то должны действовать все ограничения, которые существуют в красном уровне", - сказал он.

Напомним, сейчас в "красной" зоне находятся Львовская, Черновицкая, Хмельницкая, Житомирская, Киевская, Черниговская, Сумская, Полтавская, Харьковская, Запорожская, Николаевская и Одесская области.

Сегодня на селекторном совещании по вопросам COVID-19 премьер-министр сообщил, что за прошедшую неделю по всей Украине заболело на 14 тысяч меньше людей, чем на предыдущей. По словам Шмыгаля, несколько областей близки к выходу из "красной" зоны. О каких областях идет речь, он не уточнил.