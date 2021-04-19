Заместитель главы МИД Божок подал заявление о возвращении к исполнению обязанностей

Он отметил, что больше не фигурирует ни в одном уголовном деле.

Заместитель главы МИД Божок подал заявление о возвращении к исполнению обязанностей
Фото: Макс Требухов

Заместитель министра иностранных дел Егор Божок, который по собственному желанию был отстранен на время расследования дела против пятого президента Украины Петра Порошенко о законности назначения Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки, подал заявление о возвращении к исполнению обязанностей.

Об этом Божок написал в твиттере, обнародовав фотокопию документа.

"Прошу вынести на ближайшее заседание Кабинета Министров Украины проект распоряжения о возвращении меня к исполнению обязанностей по должности", - говорится в заявлении на имя министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Он отметил, что больше не фигурирует ни в одном уголовном деле.

"В ходе ознакомления с материалами Печерский районный суд г. Киева решением от 21.01.2021 г. отменил как незаконное и безосновательное врученное мне подозрение. Офис генерального прокурора обжаловал это решение в Киевском апелляционном суде 08.04.2021 г. Киевский апелляционный суд подтвердил упомянутое выше решение Печерского районного суда г. Киева, отклонив жалобу Офиса генерального прокурора. В соответствии с законом это решение обжалованию не подлежит", - пояснил Божок в заявлении.

Напомним, Офис генерального прокурора сообщил Порошенко о подозрении по ч.4 ст. 27 ч.4 ст.41, ч.4 ст. 426-1 Уголовного кодекса. Порошенко подозревают в том, что как президент в 2018 году путем принятия "явно преступного приказа" склонил главу Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий, а именно - назначению своим первым заместителем Сергея Семочко.

12 июня Божок получил подозрение в этом деле - его обвиняют в выполнении "заведомо незаконного указа".

В июне 2020 года заместитель министра подал заявление с просьбой отстранить его от исполнения обязанностей по должности на время расследования, а Кабинет Министров распоряжением №706-р от 19 июня поддержал это заявление.

В июле 2020 года генпрокурор сообщила о завершении расследования по уголовному делу и открыла для ознакомления его материалы.

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