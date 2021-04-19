Военные корабли Украины и Румынии провели совместные учения в Черном море

Такие мероприятия - неотъемлемая составляющая на пути Украины в НАТО.

Военные корабли Украины и Румынии провели совместные учения в Черном море
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины провели совместные украинско-румынские тренировки типа PASSEX в акватории Черного моря.

К тренировке привлекли определенные силы и средства ВМС ВСУ и корвет Horia Macellariu ВМС Румынии, информирует служба по связям с общественностью Командования ВМС ВСУ.

Целью тренировки была отработка взаимодействия в составе многонациональной тактической группы в соответствии со стандартами НАТО и повышение уровня совместимости с иностранными партнерами.

"Подобные мероприятия являются неотъемлемой составляющей на выбранном Украиной пути в Североатлантический альянс, в процессе становления составляющей трансатлантической системы коллективной безопасности", - отмечается в сообщении.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Программа тренировок состояла из нескольких этапов. В частности, была проведена тренировка по маневрированию в строях и ордерах и по корабельному боевому обучению по отражению атак скоростных малоразмерных плавсредств. Также были отработаны такие элементы, как пополнение запасов на ходу траверзным способом и контроль за гражданским судоходством в определенном районе моря.

Кроме того, в программу было внесено обучение по отражению ударов противника во время нападения на корабль, охраняемый с воздуха.

Ранее сообщалось, что роSSийские боевые корабли вышли на учения в Черное море.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Донецке готовят бомбоубежища, админздания закладывают мешками с песком, - СМИВ Донецке готовят бомбоубежища, админздания закладывают мешками с песком, - СМИ
Стало известно имя украинского бойца, погибшего на ДонбассеСтало известно имя украинского бойца, погибшего на Донбассе
Ермак выступил за размещение в Украине американских ЗРК PatriotЕрмак выступил за размещение в Украине американских ЗРК Patriot
В Украине появится новый государственный праздникВ Украине появится новый государственный праздник
РоSSийский дипломат в Латвии устроил вечеринку, вопреки карантину, и показывал неприличные жесты недовольным соседямРоSSийский дипломат в Латвии устроил вечеринку, вопреки карантину, и показывал неприличные жесты недовольным соседям
Блок рекламы


Похожие новости
Военные готовы дать достойный отпор "роSSийскому бешеном псу", - АваковВоенные готовы дать достойный отпор "роSSийскому бешеном псу", - Аваков
СБУ предупреждает граждан о масштабных антитеррористических учениях по всей УкраинеСБУ предупреждает граждан о масштабных антитеррористических учениях по всей Украине
В Балтийском море начались противоминные учения НАТО Open SpiritВ Балтийском море начались противоминные учения НАТО Open Spirit
Главный дипломат ЕС призвал РоSSию отвести войска от границ УкраиныГлавный дипломат ЕС призвал РоSSию отвести войска от границ Украины
ПЦУ призвала РоSSию прекратить агрессию против Украины: "Остановитесь, покайтесь, загладьте свою вину"ПЦУ призвала РоSSию прекратить агрессию против Украины: "Остановитесь, покайтесь, загладьте свою вину"
В МИД назвали имя роSSийского дипломата, которого вышлют из УкраиныВ МИД назвали имя роSSийского дипломата, которого вышлют из Украины
У Дуды считают, что стягиванием войск РоSSия пытается сорвать ПДЧ для УкраиныУ Дуды считают, что стягиванием войск РоSSия пытается сорвать ПДЧ для Украины
Мельник призвал Германию способствовать членству Украины в НАТО без каких-либо "если" или "но"Мельник призвал Германию способствовать членству Украины в НАТО без каких-либо "если" или "но"
В мае два военных корабля Великобритании отправятся в Черное мореВ мае два военных корабля Великобритании отправятся в Черное море
Иран игнорирует запросы Украины по расследованию сбивания самолета МАУИран игнорирует запросы Украины по расследованию сбивания самолета МАУ
Последние новости
Подгружаем последние новости