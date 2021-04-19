СБУ заблокировала вмешательство в радиочастоты подразделений ООС на Донбассе
Местный провайдер незаконно осуществлял ретрансляцию на частотах, принадлежащих военным.
Киберспециалисты Службы безопасности Украины пресекли использование радиочастот, принадлежащих Вооруженным Силам Украины.
Этот частотный диапазон запрещен для использования гражданскими лицами. Противоправные действия подозреваемых могли привести к блокированию и нестабильной работе каналов управления войсками, информирует пресс-центр СБУ.
"Сотрудники СБУ задокументировали, что специальный радиочастотный ресурс нелегально использовал местный интернет-провайдер. Предприятие не имело официального разрешения на такую деятельность. Чтобы скрыть нарушение, коммерсанты незаконно осуществляли ретрансляцию на частотах, принадлежащих военным", - говорится в сообщении.
В ходе санкционированного обыска по месту расположения офиса провайдера правоохранители изъяли незаконное оборудование, техническую и другую документацию.
В рамках начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины устанавливаются все лица, причастные к правонарушению, и обстоятельства противоправных действий.