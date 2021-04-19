СБУ заблокировала вмешательство в радиочастоты подразделений ООС на Донбассе

Киберспециалисты Службы безопасности Украины пресекли использование радиочастот, принадлежащих Вооруженным Силам Украины.

Этот частотный диапазон запрещен для использования гражданскими лицами. Противоправные действия подозреваемых могли привести к блокированию и нестабильной работе каналов управления войсками, информирует пресс-центр СБУ .

"Сотрудники СБУ задокументировали, что специальный радиочастотный ресурс нелегально использовал местный интернет-провайдер. Предприятие не имело официального разрешения на такую деятельность. Чтобы скрыть нарушение, коммерсанты незаконно осуществляли ретрансляцию на частотах, принадлежащих военным", - говорится в сообщении.

В ходе санкционированного обыска по месту расположения офиса провайдера правоохранители изъяли незаконное оборудование, техническую и другую документацию.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины устанавливаются все лица, причастные к правонарушению, и обстоятельства противоправных действий.