СБУ заблокировала вмешательство в радиочастоты подразделений ООС на Донбассе

Местный провайдер незаконно осуществлял ретрансляцию на частотах, принадлежащих военным.

СБУ заблокировала вмешательство в радиочастоты подразделений ООС на Донбассе

Киберспециалисты Службы безопасности Украины пресекли использование радиочастот, принадлежащих Вооруженным Силам Украины.

Этот частотный диапазон запрещен для использования гражданскими лицами. Противоправные действия подозреваемых могли привести к блокированию и нестабильной работе каналов управления войсками, информирует пресс-центр СБУ.

"Сотрудники СБУ задокументировали, что специальный радиочастотный ресурс нелегально использовал местный интернет-провайдер. Предприятие не имело официального разрешения на такую деятельность. Чтобы скрыть нарушение, коммерсанты незаконно осуществляли ретрансляцию на частотах, принадлежащих военным", - говорится в сообщении.

В ходе санкционированного обыска по месту расположения офиса провайдера правоохранители изъяли незаконное оборудование, техническую и другую документацию.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины устанавливаются все лица, причастные к правонарушению, и обстоятельства противоправных действий.

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