Саакашвили обозвал министра финансов "козявкой и ничтожеством" в ответ на "шулера с большой дороги"

Главу исполкома Нацсовета реформ оскорбили слова Марченко.

Саакашвили обозвал министра финансов "козявкой и ничтожеством" в ответ на "шулера с большой дороги"
Фото: facebook/Oleksandr Kosariev

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили назвал министра финансов Сергея Марченко "козявкой и ничтожеством".

Таким образом он отреагировал на интервью Марченко изданию LB.ua, где тот назвал Саакашвили шулером с большой дороги.

"Кто такой Саакашвили, знает весь мир. Кто такой Марченко, знают только контрабандисты. С ним хорошо знакомы все крышеватели теневых схем, скрутчики, директора конвертационных центров и все, кто занимается обворовыванием украинского бюджета. У нас просто разные круги знакомств, которые пересекаются только там, где я слежу, чтобы не разворовали украинский бюджет, а этот тип со своими подельниками его активно разворовывают. Марченко, похоже, считает, что я еще недостаточно многого достиг в жизни, чтобы комментировать результаты работы целого министра финансов, но не считаю нужным опускаться до его уровня, доказывая, что я чего-то, в отличие от него, стою. Это бессмысленно", - написал Саакашвили в фейсбуке.

Он заявил, что считает работу Марченко на посту "крайне паскудной", и добавил, что будет ходатайствовать о его увольнении.

"Я не понимаю, почему его терпит Президент Зеленский. Наличие такого субъекта полностью компрометирует Президента Украины и Администрацию Президента. Я уже говорил это Президенту Зеленскому и буду повторять снова", - написал Саакашвили.

Напомним, что заочная ссора между Саакашвили и Марченко началась 9 апреля, когда глава исполнительного комитета Национального совета реформ обвинил министра в коррупции.

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