Кулеба призвал ЕС подготовить новый пакет секторальных санкций против РоSSии
Украинский министр считает, что это может удержать РФ от агрессии.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил Европейскому Союзу подготовить новый пакет секторальных санкций против РоSSии.
Об этом он сообщил в твиттере в понедельник после онлайн-встречи с министрами иностранных дел ЕС.
"На заседании Совета министров иностранных дел ЕС проинформировал коллег об опасном курсе РФ на обострение. Я предложил пошаговый план действий для сдерживания дальнейшей эскалации РФ. Основной элемент: подготовка нового пакета секторальных санкций. Персональных уже недостаточно", - написал Кулеба.
Напомним, что экономические и секторальные санкции в отношении РоSSийской Федерации были впервые введены Европейским Союзом в 2014 году на основании Решения Совета ЕС 2014/512/CFSP (от 31 июля 2014 года) и применяются в отношении отдельных отраслей экономики РоSSийской Федерации, в частности: финансовая сфера - ограничение операций и контрактов с рядом банков; экспорт в РоSSию военной техники, технологий и товаров двойного назначения; ограничения ЕС на экспорт оборудования и технологий в РФ в энергетической сфере касаются продукции и технологий, предназначенных для разведки глубоководных природных ресурсов и добычи нефти, разведки арктических запасов нефти и проектов добычи сланцевой нефти.
Санкции предусматривают следующие основные запреты:
- ограничение доступа к первичным и вторичным рынкая капитала ЕС для ведущих роSSийских компаний с мажоритарной долей государственной собственности в уставном капитале и их дочерних компаний с контрольным пакетом акций, созданных за пределами ЕС.
- наложение экспортного и импортного запрета на торговлю оружием.
- введение запрета на экспорт товаров двойного назначения для использования в военных целях или для конечных потребителей товаров военного назначения в РФ.
- ограничение доступа РФ к отдельным чувствительным технологиям и услугам, которые могут использоваться для разведки нефти.