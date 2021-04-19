Кулеба призвал ЕС подготовить новый пакет секторальных санкций против РоSSии

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил Европейскому Союзу подготовить новый пакет секторальных санкций против РоSSии.

Об этом он сообщил в твиттере в понедельник после онлайн-встречи с министрами иностранных дел ЕС .

"На заседании Совета министров иностранных дел ЕС проинформировал коллег об опасном курсе РФ на обострение. Я предложил пошаговый план действий для сдерживания дальнейшей эскалации РФ . Основной элемент: подготовка нового пакета секторальных санкций. Персональных уже недостаточно", - написал Кулеба.

Напомним, что экономические и секторальные санкции в отношении РоSSийской Федерации были впервые введены Европейским Союзом в 2014 году на основании Решения Совета ЕС 2014/512/CFSP (от 31 июля 2014 года) и применяются в отношении отдельных отраслей экономики РоSSийской Федерации, в частности: финансовая сфера - ограничение операций и контрактов с рядом банков; экспорт в РоSSию военной техники, технологий и товаров двойного назначения; ограничения ЕС на экспорт оборудования и технологий в РФ в энергетической сфере касаются продукции и технологий, предназначенных для разведки глубоководных природных ресурсов и добычи нефти, разведки арктических запасов нефти и проектов добычи сланцевой нефти.

Санкции предусматривают следующие основные запреты: