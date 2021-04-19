В Киеве попрощались с писателем Яворивским

Фото: Lb.ua

В понедельник, 19 апреля, в Киеве состоялась церемония прощания с писателем и общественно-политическим деятелем Владимиром Яворивским.

Отпевание и чин погребения в Свято-Михайловском Выдубицком монастыре совершил архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий, сообщает корреспондент LB.ua.

Проститься с умершим и почтить его память пришли многие политики, в частности, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, вице-спикер Елена Кондратюк, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова и другие.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Владимир Яворивский умер 16 апреля 2021 года на 79 году жизни.

Яворивский - украинский писатель, политический деятель, народный депутат Украины I, II, IV-VII созывов.

С октября 2001 по ноябрь 2011 года - глава Национального союза писателей Украины. Лауреат Государственной премии Украины имени Тараса Шевченко.