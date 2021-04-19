Плиса переназначили главой Госаудитслужбы на пять лет

Главный ревизор Украины выиграл конкурс и остался в должности.

Плиса переназначили главой Госаудитслужбы на пять лет
Фото: finbalance

Конкурс на занятие должности главы Государственной аудиторской службы выиграл действующий руководитель Геннадий Плис.

Об этом сообщается на сайте Кабинета министров в распоряжениях №336 и №337.

Плис возглавляет Государственную аудиторскую службу с апреля 2020 года, с ним был заключен бессрочный контракт на период действия карантина.

По результатам конкурса Кабинет министров 19 апреле решил уволить Плиса с должности главы Госаудитслужбы и переназначить его на пять лет.

Плис стал вторым топ-чиновником, назначенным по результатам конкурсного отбора после восстановления конкурсов. Первым на прошлой неделе стал глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко, который тоже выиграл конкурс и получил 5-летний контракт.

Конкурсы на государственную службу были прекращены в связи с эпидемией коронавируса в апреле 2020 года.

В феврале 2021 года Верховная Рада проголосовала за их восстановление, и 17 марта Кабмин начал конкурсный отбор на первые должности высшего корпуса государственной службы.

Госаудитслужба была создана в 2016 году вместо Государственной финансовой инспекции, а та - ранее вместо Главного контрольно-ревизионного управления.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Донецке готовят бомбоубежища, админздания закладывают мешками с песком, - СМИВ Донецке готовят бомбоубежища, админздания закладывают мешками с песком, - СМИ
Стало известно имя украинского бойца, погибшего на ДонбассеСтало известно имя украинского бойца, погибшего на Донбассе
Ермак выступил за размещение в Украине американских ЗРК PatriotЕрмак выступил за размещение в Украине американских ЗРК Patriot
В Украине появится новый государственный праздникВ Украине появится новый государственный праздник
РоSSийский дипломат в Латвии устроил вечеринку, вопреки карантину, и показывал неприличные жесты недовольным соседямРоSSийский дипломат в Латвии устроил вечеринку, вопреки карантину, и показывал неприличные жесты недовольным соседям
Блок рекламы


Похожие новости
Пять грузовиков везут гумпомощь ООН на оккупированные территории ДонбассаПять грузовиков везут гумпомощь ООН на оккупированные территории Донбасса
Главой Украинского культурного фонда стала эксперт по коммуникациям Лариса МудракГлавой Украинского культурного фонда стала эксперт по коммуникациям Лариса Мудрак
Друг Путина Ротенберг завладел пятью отелями в оккупированном Крыму, - СМИДруг Путина Ротенберг завладел пятью отелями в оккупированном Крыму, - СМИ
Оккупанты на Донбассе пять раз обстреляли позиции ВСУ в воскресеньеОккупанты на Донбассе пять раз обстреляли позиции ВСУ в воскресенье
Пять стран НАТО провели переговоры по ситуации относительно УкраиныПять стран НАТО провели переговоры по ситуации относительно Украины
Кулеба обсудил с главой МИД Латвии военное обострение на востоке УкраиныКулеба обсудил с главой МИД Латвии военное обострение на востоке Украины
Кулеба обсудил с главой МИД Канады обострение ситуации на ДонбассеКулеба обсудил с главой МИД Канады обострение ситуации на Донбассе
Оккупанты пять раз обстреляли позиции ВСУ на ДонбассеОккупанты пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
В Раду проходят пять партий, - опрос Центра РазумковаВ Раду проходят пять партий, - опрос Центра Разумкова
В Беларуси раскритиковали решение МОК не признавать сына Лукашенко главой НОКВ Беларуси раскритиковали решение МОК не признавать сына Лукашенко главой НОК
Последние новости
Подгружаем последние новости