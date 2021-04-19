Плиса переназначили главой Госаудитслужбы на пять лет
Главный ревизор Украины выиграл конкурс и остался в должности.
Конкурс на занятие должности главы Государственной аудиторской службы выиграл действующий руководитель Геннадий Плис.
Об этом сообщается на сайте Кабинета министров в распоряжениях №336 и №337.
Плис возглавляет Государственную аудиторскую службу с апреля 2020 года, с ним был заключен бессрочный контракт на период действия карантина.
По результатам конкурса Кабинет министров 19 апреле решил уволить Плиса с должности главы Госаудитслужбы и переназначить его на пять лет.
Плис стал вторым топ-чиновником, назначенным по результатам конкурсного отбора после восстановления конкурсов. Первым на прошлой неделе стал глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко, который тоже выиграл конкурс и получил 5-летний контракт.
Конкурсы на государственную службу были прекращены в связи с эпидемией коронавируса в апреле 2020 года.
В феврале 2021 года Верховная Рада проголосовала за их восстановление, и 17 марта Кабмин начал конкурсный отбор на первые должности высшего корпуса государственной службы.
Госаудитслужба была создана в 2016 году вместо Государственной финансовой инспекции, а та - ранее вместо Главного контрольно-ревизионного управления.