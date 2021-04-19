Плиса переназначили главой Госаудитслужбы на пять лет

Главный ревизор Украины выиграл конкурс и остался в должности.

Конкурс на занятие должности главы Государственной аудиторской службы выиграл действующий руководитель Геннадий Плис.

Об этом сообщается на сайте Кабинета министров в распоряжениях №336 и №337.

Плис возглавляет Государственную аудиторскую службу с апреля 2020 года, с ним был заключен бессрочный контракт на период действия карантина.

По результатам конкурса Кабинет министров 19 апреле решил уволить Плиса с должности главы Госаудитслужбы и переназначить его на пять лет.

Плис стал вторым топ-чиновником, назначенным по результатам конкурсного отбора после восстановления конкурсов. Первым на прошлой неделе стал глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко, который тоже выиграл конкурс и получил 5-летний контракт.

Конкурсы на государственную службу были прекращены в связи с эпидемией коронавируса в апреле 2020 года.

В феврале 2021 года Верховная Рада проголосовала за их восстановление, и 17 марта Кабмин начал конкурсный отбор на первые должности высшего корпуса государственной службы.

Госаудитслужба была создана в 2016 году вместо Государственной финансовой инспекции, а та - ранее вместо Главного контрольно-ревизионного управления.