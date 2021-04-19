?На Днепропетровщине открыли мемориальную доску погибшему на Донбассе морпеху Ярославу Журавлю

Он погиб около Зайцево в июле прошлого года во время эвакуации раненого.

В Днепропетровской области на фасаде Андреевской школы Верхнеднепровской объединенной территориальной общины открыли мемориальную доску погибшему на Донбассе бойцу 35-й отдельной бригады морской пехоты Ярославу Журавлю.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Как рассказал отец военного Сергей Журавель, памятную табличку установили по инициативе местной ОТО и районного военкомата. В этой школе Ярослав закончил 9 классов.

Мужчина также рассказал, что хотя в декабре 2020 года Печерский райсуд Киева удовлетворил его жалобу и обязал ГБР открыть производство в отношении верховного главнокомандующего Владимира Зеленского, которого отец считает виновным в гибели сына, производства до сих пор не открыто. ГБР подало апелляцию, и апелляционный суд вернул дело на новое рассмотрение в Печерский райсуд Киева .

"Заседание назначено на 7 июня", - сказал он.

Сейчас отец военного уже признан потерпевшей стороной по делу.

Напомним, 13 июля прошлого года роSSийские наемники обстреляли группу украинских военных, которые осуществляли эвакуацию тела бойца в районе Зайцево. В результате вражеского огня погиб военный медик, один военнослужащий получил ранение, еще один - боевое травмирование.

Тела погибших и раненого остались на месте обстрела. Были начаты переговоры об их эвакуации. 15 июля тело военнослужащего, который погиб 13 июля около Зайцево, было возвращено с временно оккупированной территории.

Позже стало известно, что военный медик, погибший на Донбассе - гражданин Эстонии Николай Илин. Агентство Укринформ сообщило, что, как свидетельствуют фотографии, оккупанты осквернили тело Илина. Отмечалось, что снимки переданного оккупантами тела настолько ужасны, что на них нельзя смотреть и, тем более, публиковать.

Тело Ярослава Журавля боевики передали украинской стороне через 8 дней после ранения, 21 июля.