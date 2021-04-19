Зеленский призвал создать в Украине современную лабораторию по разработке вакцин и лекарств

"Нужно собрать самые светлые головы и обеспечить им условия работы на уровне западных специалистов".

Президент Владимир Зеленский призвал правительство к скорейшему созданию "современной лаборатории" для разработки вакцин и лекарств.

Об этом он сказал на селекторном совещании по вопросам COVID-19, сообщается на сайте Офиса президента.

В бюджете 2021 год на эту программу заложено 100 млн гривен, сказал Зеленский.

"Нам нужно собрать наши самые светлые головы и обеспечить им условия работы на уровне западных специалистов. Украина нужна такая лаборатория не только во времена этой пандемии. В целом это может стать выходом на вызовы будущего", - отметил президент.

Напомним, что Министерство здравоохранения в связи с пандемией коронавирусной болезни заявило о планах восстановить собственное производство вакцин. По словам министра Максима Степанова, на это потребуется около трех лет.